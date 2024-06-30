Исторический комплекс за ₽100 млн строят в Башкирии

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Как сообщал ранее Mkset, до конца года строители должны завершить пешеходные и велосипедные дорожки. Они будут вести до села Воскресенского — там располагается здание бывшего медеплавильного завода, построенного в первой половине XVIII века. Сейчас также предстоит реставрировать ещё один исторический объект — мост 1855 года постройки.
По словам Хабирова, закончить весь комплекс должны к 2025 году. Помимо этого, глава региона пообещал «в целом поправить дела» и в самом селе.
Напомним, речь идёт о туристическом центре в Ишимбайском районе Башкортостана. На его месте находится старинный промышленный объект. Подрядной организацией для выполнения работ выступает тюменская фирма «Реалист». Всего в строительство вложено порядка ₽ 99,8 млн.