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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Исторический комплекс за ₽100 млн строят в Башкирии

Исторический комплекс за ₽100 млн строят в Башкирии

30 июня 2024, 11:36
Фото: Институт развития городов РБ
Глава республики Радий Хабиров назвал дату завершения исторического комплекса в Верхоторе, о своей поездке к месту возведения объекта руководитель региона рассказал в соцсетях.

Как сообщал ранее Mkset, до конца года строители должны завершить пешеходные и велосипедные дорожки. Они будут вести до села Воскресенского — там располагается здание бывшего медеплавильного завода, построенного в первой половине XVIII века. Сейчас также предстоит реставрировать ещё один исторический объект — мост 1855 года постройки.

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По словам Хабирова, закончить весь комплекс должны к 2025 году. Помимо этого, глава региона пообещал «в целом поправить дела» и в самом селе.

Напомним, речь идёт о туристическом центре в Ишимбайском районе Башкортостана. На его месте находится старинный промышленный объект. Подрядной организацией для выполнения работ выступает тюменская фирма «Реалист». Всего в строительство вложено порядка ₽ 99,8 млн.

#Общество#Благоустройство#Деньги#Башкортостан#Строительство#Туризм#Чиновники#Новости Башкирии#Ишимбай#История#Внтуренний туризм
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