Исторический комплекс за ₽100 млн строят в Башкирии

Как сообщал ранее Mkset, до конца года строители должны завершить пешеходные и велосипедные дорожки. Они будут вести до села Воскресенского — там располагается здание бывшего медеплавильного завода, построенного в первой половине XVIII века. Сейчас также предстоит реставрировать ещё один исторический объект — мост 1855 года постройки.