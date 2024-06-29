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В Башкирии вернули на место 330-летний артефакт

В Башкирии вернули на место 330-летний артефакт

29 июня 2024, 11:15
Фото: Vk/Наследие Башкортостана
Надгробие Таки-батыра перевезли к мавзолею Тура-хана в Чишминском районе Республики Башкортостан, сообщает региональный научный центр по охране объектов культурного наследия.

Могильный камень изначально был установлен у исторического памятника в конце XVII века. На протяжении многих лет — с 1950 года — оно хранилось в башкортостанском Национальном музее.

— Это первый артефакт из окрестностей мавзолея Тура-хана, возвращенный на историческое место, — отметили в НПЦ.

Стало также известно, что надгробие поставят на каркас, благодаря которому артефакт не будет разрушаться. Специалисты также должны будут обследовать камень и придумать, как защитить его от влияния погодных условий.

Фото: Vk/Наследие Башкортостана

Надгробие должно будет стать экспозицией Евразийского музея кочевых цивилизаций. Создание этого комплекса займёт до 10 лет. О планах возведения культурного объекта власти региона рассказали в 2022 году.

Мавзолей Тура-хана является постройкой золотоордынского периода — около XIV–XV веков. Расположился от в 12 км от посёлка городского типа Чишмы.

#Руслан Бикчурин#Общество#Культура#Новости Башкирии#Музей#Артефакты#Мавзолей Тура-Хана#История#Наследие
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