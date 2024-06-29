В Башкирии вернули на место 330-летний артефакт

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Могильный камень изначально был установлен у исторического памятника в конце XVII века. На протяжении многих лет — с 1950 года — оно хранилось в башкортостанском Национальном музее.
— Это первый артефакт из окрестностей мавзолея Тура-хана, возвращенный на историческое место, — отметили в НПЦ.
Стало также известно, что надгробие поставят на каркас, благодаря которому артефакт не будет разрушаться. Специалисты также должны будут обследовать камень и придумать, как защитить его от влияния погодных условий.
Надгробие должно будет стать экспозицией Евразийского музея кочевых цивилизаций. Создание этого комплекса займёт до 10 лет. О планах возведения культурного объекта власти региона рассказали в 2022 году.
Мавзолей Тура-хана является постройкой золотоордынского периода — около XIV–XV веков. Расположился от в 12 км от посёлка городского типа Чишмы.