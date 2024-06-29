В Башкирии после ливней смывает мост

После ливней на территории района сильно поднялся уровень рек. Так, на трассе Уфа — Инзер — Белорецк вода начала смывать километровый участок проезжей части. Кроме того, вода всё ближе стала подступать к мосту через реку Реветь и вот-вот может начать переливаться.