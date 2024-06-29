В Башкирии после ливней смывает мост

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
После ливней на территории района сильно поднялся уровень рек. Так, на трассе Уфа — Инзер — Белорецк вода начала смывать километровый участок проезжей части. Кроме того, вода всё ближе стала подступать к мосту через реку Реветь и вот-вот может начать переливаться.
Иванюта отметил, что оперативные службы были приведены в повышенную готовность, спасатели и дорожники следят за ситуацией.
На опасных участках поставлены соответствующие предупредительные знаки, однако жителей района просят быть внимательнее и по возможности вообще не пользоваться указанными дорогами до спада уровня рек. В качестве альтернативы чиновники предложили автолюбителям пользоваться трассой М5.