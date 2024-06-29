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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Башкирии после ливней смывает мост

В Башкирии после ливней смывает мост

29 июня 2024, 12:28
Фото: Андрей Иванюта/Vk
Власти Белорецкого района забили тревогу после обильных дождей, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

После ливней на территории района сильно поднялся уровень рек. Так, на трассе Уфа — Инзер — Белорецк вода начала смывать километровый участок проезжей части. Кроме того, вода всё ближе стала подступать к мосту через реку Реветь и вот-вот может начать переливаться.

Иванюта отметил, что оперативные службы были приведены в повышенную готовность, спасатели и дорожники следят за ситуацией.

Фото: Андрей Иванюта/Vk

На опасных участках поставлены соответствующие предупредительные знаки, однако жителей района просят быть внимательнее и по возможности вообще не пользоваться указанными дорогами до спада уровня рек. В качестве альтернативы чиновники предложили автолюбителям пользоваться трассой М5.

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