Центр Уфы встанет в пробках

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Published Сегодня, 05:53
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Для движения транспорта будет закрыт проезд по улице Цюрупы в сторону Заки Валиди — ограничено движение будет по всем трём полосам на перекрёстке Цюрупы — Октябрьской революции. Проезд закроют с понедельника, 1 июля, до 10 июля.
Власти города просят водителей учитывать перекрытия заранее при планировании своего маршрута.
Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о дедлайнах работ на отрезке улицы Октябрьской революции от Ленина до Цюрупы — к нему, в частности, прилегают кварталы с несколькими зданиями педагогического университета, а также упомянутый перекрёсток, на котором с 1 июля ограничивают движение.