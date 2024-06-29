Центр Уфы встанет в пробках

Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о дедлайнах работ на отрезке улицы Октябрьской революции от Ленина до Цюрупы — к нему, в частности, прилегают кварталы с несколькими зданиями педагогического университета, а также упомянутый перекрёсток, на котором с 1 июля ограничивают движение.