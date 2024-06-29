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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

В центре Уфы закроют улицу из-за подготовки к юибилею города

Центр Уфы встанет в пробках

29 июня 2024, 05:53
Фото: 1MI

В центре Уфы закроют улицу из-за подготовки к юибилею города

В рамках обновления улицы Октябрьской революции перекроют ещё одну часть дороги, сообщает мэрия башкирской столицы.

Для движения транспорта будет закрыт проезд по улице Цюрупы в сторону Заки Валиди — ограничено движение будет по всем трём полосам на перекрёстке Цюрупы — Октябрьской революции. Проезд закроют с понедельника, 1 июля, до 10 июля.

Власти города просят водителей учитывать перекрытия заранее при планировании своего маршрута.

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам
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Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о дедлайнах работ на отрезке улицы Октябрьской революции от Ленина до Цюрупы — к нему, в частности, прилегают кварталы с несколькими зданиями педагогического университета, а также упомянутый перекрёсток, на котором с 1 июля ограничивают движение.

#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Машины#Автомобили#Юбилей Уфы
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