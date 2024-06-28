Закон о запрете чайлдфри придумали в Башкирии

Термин «Чайлдфри» появился зарубежом в 1970-х годах как логичный итог сексуальной революции и распространения надежных средств контрацепции. Сторонники идеологии практикуют добровольный отказ от рождения детей. Обоснование своей позиции по поводу продолжения рода члены движения находят как в экономических, так и в психологических составляющих процесса рождения и воспитания нового поколения.