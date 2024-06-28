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Закон о запрете чайлдфри придумали в Башкирии

Закон о запрете чайлдфри придумали в Башкирии

28 июня 2024, 06:45
Фото: freepik.com
На рассмотрении в Государственной Думе находится направленный запрет на распространение среди несовершеннолетних идеологии бездетности законопроект парламентариев Башкортостана, сообщил глава Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Свое мнение спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачёв высказал в кулуарах Петербургского международного юридического форума. Политик отметил, что инициатива запретить идеологию чайлдфри в России принадлежит депутатам Башкортостана. Ранее члены Курултая Башкирии предложили Госдуме отнести пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей идеологию чайлдфри к информации, запрещенной к распространению среди детей.

Спикер Курултая обрадовался поддержке законопроекта на федеральном уровне, ведь его актуальность отметили заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов и Председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Запрет чайлдфри на федеральном уровне считают необходимым из-за того, что такая идеология наносит вред детской психике, деформируя представления о семейных ценностях.

Термин «Чайлдфри» появился зарубежом в 1970-х годах как логичный итог сексуальной революции и распространения надежных средств контрацепции. Сторонники идеологии практикуют добровольный отказ от рождения детей. Обоснование своей позиции по поводу продолжения рода члены движения находят как в экономических, так и в психологических составляющих процесса рождения и воспитания нового поколения.

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