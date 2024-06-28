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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

В Уфе пожарные спасли 12 человек из горящего здания

В Уфе пожарные спасли 12 человек из горящего здания

28 июня 2024, 16:24
Фото: МЧС
Пламя охватило квартиру в пятнадцатиэтажном доме по улице Менделева в столице Башкирии, сообщает МЧС региона.

Спасатели по прибытии принялись спасать людей, оказавшихся в западне. В смертельной ловушке застрял мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Огнеборцы сумели вызволить горожанина и вывести из здания.

Всего сотрудники МЧС спасли двоих людей и эвакуировали ещё десять. Самостоятельно из дома выбрались двадцать человек.

Огонь повредил в квартире мебель и раму балкона. Что привело к пожару — выясняется. В соцсетях очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

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