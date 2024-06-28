В Уфе пожарные спасли 12 человек из горящего здания

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Спасатели по прибытии принялись спасать людей, оказавшихся в западне. В смертельной ловушке застрял мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Огнеборцы сумели вызволить горожанина и вывести из здания.
Всего сотрудники МЧС спасли двоих людей и эвакуировали ещё десять. Самостоятельно из дома выбрались двадцать человек.
Огонь повредил в квартире мебель и раму балкона. Что привело к пожару — выясняется. В соцсетях очевидцы поделились кадрами с места происшествия.