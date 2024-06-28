«В больницу не обращалась»: в уфимском ресторане прокомментировали отравление клиента

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В заведении прокомментировали ситуацию и рассказали, что с покупательницей организация на связи и к ним она претензий не имеет.
— Хотим отметить, что мы с девушкой на связи. Она почувствовала недомогание, но в больницу не обращалась. У нее мама врач, поставила ей самостоятельно диагноз, «Пищевое отравление», так же девушка самостоятельно прокапалась в больнице у мамы. На данный момент она находится дома и чувствует себя намного лучше, попросила все проверить, и сказала, что возможно это стечение обстоятельств. Со своей стороны хотим отметить, что у нас имеются все необходимые сертификаты от поставщика продуктов: сертификаты соответствия качеству, протоколы испытаний на продукцию, и ранее у гостей ресторана никаких проблем не было, — подчеркнул бренд-менеджер заведения Илья Лиханов.