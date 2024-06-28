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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Подросток угонял от ГАИ и едва не погиб

Подросток угонял от ГАИ и едва не погиб

28 июня 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
17-летний парень жестко приземлился на землю после падения с мотоцикла, сообщает телеграм-канал «Видеодозор».

В Нефтекамске подросток на мотоцикле попытался скрыться от погони Госавтоинспекции, но врезался в преграду и едва не разбился.

Отмечается, что сотрудники ГАИ, заметив за рулем несовершеннолетнего, попытались его остановить, однако он решил скрыться и на скорости заехал в один из близлежащих дворов. Там он и врезался в бетонные блоки.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень, чтобы понизить урон от уже неизбежного столкновения, попытался завалиться набок, но безуспешно. Маневр не удался. В итоге он, перевернувшись, упал он с мотоцикла. После этого он обхватил руками тело и застонал от боли.

Видео: Видеодозор/Telegram

Сообщается, что на него составлены протоколы за вождение без прав, езду по тротуару и неповиновение полиции.

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