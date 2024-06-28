Подросток угонял от ГАИ и едва не погиб

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень, чтобы понизить урон от уже неизбежного столкновения, попытался завалиться набок, но безуспешно. Маневр не удался. В итоге он, перевернувшись, упал он с мотоцикла. После этого он обхватил руками тело и застонал от боли.