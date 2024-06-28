Уфимка съела мясо с фасолью и попала в больницу

Девушка из Уфы стала жертвой отравления готовым блюдом от сервиса доставки. Как пишет пострадавшая, она купила блюдо фасолью. Уфимка указывает, что сделала заказ ребрышек с фасолью во «Френ Бай Баста», пропустив все новости про массовое заражение ботулизмом в регионах России, которое уложило на больничные койки более трехсот клиентов служб доставки. Сейчас и сама девушка под надзором врачей: она лежит под капельницей.