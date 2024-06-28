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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Уфимка съела мясо с фасолью и попала в больницу

Уфимка съела мясо с фасолью и попала в больницу

28 июня 2024, 07:25
Фото: freepik.com
Девушка заказала блюдо через сервис доставки, сообщила она в соцсетях.

Девушка из Уфы стала жертвой отравления готовым блюдом от сервиса доставки. Как пишет пострадавшая, она купила блюдо фасолью. Уфимка указывает, что сделала заказ ребрышек с фасолью во «Френ Бай Баста», пропустив все новости про массовое заражение ботулизмом в регионах России, которое уложило на больничные койки более трехсот клиентов служб доставки. Сейчас и сама девушка под надзором врачей: она лежит под капельницей.

Фасоль с ботулизмом не искали в Уфе
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Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора не стало проводить проверку служб доставки и общепита на предмет продажи «фасоли с ботулизмом». В ведомстве указали, что проблемная служба доставки, едой которой отравились россияне, в Башкирии не работает.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ботулизм#Фасоль#Сервис доставки
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