Уфимка съела мясо с фасолью и попала в больницу

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Девушка из Уфы стала жертвой отравления готовым блюдом от сервиса доставки. Как пишет пострадавшая, она купила блюдо фасолью. Уфимка указывает, что сделала заказ ребрышек с фасолью во «Френ Бай Баста», пропустив все новости про массовое заражение ботулизмом в регионах России, которое уложило на больничные койки более трехсот клиентов служб доставки. Сейчас и сама девушка под надзором врачей: она лежит под капельницей.
Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора не стало проводить проверку служб доставки и общепита на предмет продажи «фасоли с ботулизмом». В ведомстве указали, что проблемная служба доставки, едой которой отравились россияне, в Башкирии не работает.