Скандал с отравлением уфимки в ресторане рэпера дошёл до властей

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Ранее в соцсетях горожанка рассказывала, якобы попала в больницу после перекуса в заведении общепита. Своё отравление она также связала с недавней вспышкой ботулизма в России. Между тем на информацию вскоре ответили представители самого ресторана — там ответили, что заведение держит связь с девушкой. В госпиталь её не отправляли, а претензий к ресторану у уфимки нет.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что в больницу горожанка не обращалась. Информация из соцсетей не подтвердилась. Кроме того, сотрудники ведомства напомнили, что опасная фасоль, из-за которой произошло массовое отравление в регионах Центральной России, в Башкирию не попадала.