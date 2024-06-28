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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Скандал с отравлением уфимки в ресторане рэпера дошёл до властей

Скандал с отравлением уфимки в ресторане рэпера дошёл до властей

28 июня 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
В Уфе провели проверку после сообщений об отравлении девушки в ресторане Frank by Баста, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Ранее в соцсетях горожанка рассказывала, якобы попала в больницу после перекуса в заведении общепита. Своё отравление она также связала с недавней вспышкой ботулизма в России. Между тем на информацию вскоре ответили представители самого ресторана — там ответили, что заведение держит связь с девушкой. В госпиталь её не отправляли, а претензий к ресторану у уфимки нет.

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В Роспотребнадзоре также сообщили, что в больницу горожанка не обращалась. Информация из соцсетей не подтвердилась. Кроме того, сотрудники ведомства напомнили, что опасная фасоль, из-за которой произошло массовое отравление в регионах Центральной России, в Башкирию не попадала.

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#Уфа#Медицина#Башкортостан#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Здравоохранение#Общепит#Ботулизм#Фасоль
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