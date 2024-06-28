Скандал с отравлением уфимки в ресторане рэпера дошёл до властей

Ранее в соцсетях горожанка рассказывала, якобы попала в больницу после перекуса в заведении общепита. Своё отравление она также связала с недавней вспышкой ботулизма в России. Между тем на информацию вскоре ответили представители самого ресторана — там ответили, что заведение держит связь с девушкой. В госпиталь её не отправляли, а претензий к ресторану у уфимки нет.