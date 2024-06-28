Почти сутки мучений туристов из Уфы оценили в ₽30 000

Рейс FV-5573 Уфа-Хургада авиакомпания «Россия» должен был вылететь из Башкирии вечером 17 февраля 2024 года. Сперва его отложили до 15:00 18 февраля. Потом задержку вылета продлили еще раз. В итоге, 191 пассажир смог занять свое кресло на борту самолета в Египет только в 19:02 18 февраля.