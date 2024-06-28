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Почти сутки мучений туристов из Уфы оценили в ₽30 000

Почти сутки мучений туристов из Уфы оценили в ₽30 000

28 июня 2024, 08:02
Задержавшая рейс в Египет авиакомпания получила административный штраф за некачественную услугу, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рейс FV-5573 Уфа-Хургада авиакомпания «Россия» должен был вылететь из Башкирии вечером 17 февраля 2024 года. Сперва его отложили до 15:00 18 февраля. Потом задержку вылета продлили еще раз. В итоге, 191 пассажир смог занять свое кресло на борту самолета в Египет только в 19:02 18 февраля.

Ожидание вылета, как установили транспортные прокуроры, составило 23 часа. Всё это время «Россия» не кормила своих пассажиров горячим питанием. Причиной задержки рейса Уфа-Хургада в авиакомпании назвали технические неисправности.

— По материалам Уфимской транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности за некачественное оказание услуг. Размер штрафа составил ₽30 000, — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В пересчете на каждого пассажира 23 часа мучений обошлись перевозчику в ₽157, что, стоит предположить, куда экономически эффективнее, чем экстренная организация кейтеринга в аэропорту.

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