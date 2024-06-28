Почти сутки мучений туристов из Уфы оценили в ₽30 000

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Рейс FV-5573 Уфа-Хургада авиакомпания «Россия» должен был вылететь из Башкирии вечером 17 февраля 2024 года. Сперва его отложили до 15:00 18 февраля. Потом задержку вылета продлили еще раз. В итоге, 191 пассажир смог занять свое кресло на борту самолета в Египет только в 19:02 18 февраля.
Ожидание вылета, как установили транспортные прокуроры, составило 23 часа. Всё это время «Россия» не кормила своих пассажиров горячим питанием. Причиной задержки рейса Уфа-Хургада в авиакомпании назвали технические неисправности.
— По материалам Уфимской транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности за некачественное оказание услуг. Размер штрафа составил ₽30 000, — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В пересчете на каждого пассажира 23 часа мучений обошлись перевозчику в ₽157, что, стоит предположить, куда экономически эффективнее, чем экстренная организация кейтеринга в аэропорту.