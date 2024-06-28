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Отравление шаурмой заинтересовало следователей в Башкирии

Отравление шаурмой заинтересовало следователей в Башкирии

28 июня 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Перекус в кафе едва не стоил жизни жителю Ишимбая, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В Ишимбае по факту отравления молодого человека в точке общественного питания возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, состояние здоровья местного жителя резко ухудшилось после того, как он съел шарму в местном кафе. Вскоре после этого его госпитализировали с инфекционным заболеванием. За его жизнь боролись медики в Салавате, после чего посредством санавиации его доставили в Уфу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Отметим, что молодого человека в бессознательном состоянии нашли его родители. К тому моменту у него отказали почки, печень и легкие. В суде было установлено, что в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований в кафе был причинен тяжкий вред здоровью посетителя. Владельцу кафе придется выплатить едва не лишившемуся жизни покупателю шаурмы ₽800 000.

Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
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