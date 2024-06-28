Отравление шаурмой заинтересовало следователей в Башкирии

По информации ведомства, состояние здоровья местного жителя резко ухудшилось после того, как он съел шарму в местном кафе. Вскоре после этого его госпитализировали с инфекционным заболеванием. За его жизнь боролись медики в Салавате, после чего посредством санавиации его доставили в Уфу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.