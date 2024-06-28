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Обвиненный во взяточничестве чиновник отправится под суд в Уфе

Обвиненный во взяточничестве чиновник отправится под суд в Уфе

28 июня 2024, 11:08
Фото: 1MI
Дорожник за несколько лет незаконно заработал свыше ₽3 млн, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Экс-заместитель директора УДХ РБ отправится под суд. Задержанного в мае 2024 года Ильшата Ишмуратова обвиняют в получение взятки в особо крупном размере

Как считает следствие, чиновник за несколько лет незаконным путем получил от учредителя компании контрагента порядка ₽3,1 млн. Отметим, что по первоначальной информации, сумма была чуть меньше и составляла ₽2,9 млн.

Деньги он получал частями — размер траншей варьировался от сотни тысяч рублей до миллиона. Взамен на денежное вознаграждение Ишмуратов гарантировал компании протекцию и содействие при заключении госконтрактов.

В настоящий момент он признал вину в совершенном преступлении.

Напомним, чиновника задержали прямо в его офисе в конце весны. Во время проведения следственных действий на рабочем столе чиновника разложили несколько десятков денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей.

Видео: 1MI
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