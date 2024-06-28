Обвиненный во взяточничестве чиновник отправится под суд в Уфе

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Экс-заместитель директора УДХ РБ отправится под суд. Задержанного в мае 2024 года Ильшата Ишмуратова обвиняют в получение взятки в особо крупном размере
Как считает следствие, чиновник за несколько лет незаконным путем получил от учредителя компании контрагента порядка ₽3,1 млн. Отметим, что по первоначальной информации, сумма была чуть меньше и составляла ₽2,9 млн.
Деньги он получал частями — размер траншей варьировался от сотни тысяч рублей до миллиона. Взамен на денежное вознаграждение Ишмуратов гарантировал компании протекцию и содействие при заключении госконтрактов.
В настоящий момент он признал вину в совершенном преступлении.
Напомним, чиновника задержали прямо в его офисе в конце весны. Во время проведения следственных действий на рабочем столе чиновника разложили несколько десятков денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей.