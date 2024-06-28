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Posted 28 июня, 05:22

Published 28 июня, 05:22

Modified 28 июня, 05:24

Updated 28 июня, 05:24

Мэр Уфы запустил модный тренд

28 июня 2024, 05:22
Ратмир Мавлиев опубликовал снимки в новом образе со своих знаменитых утренних велопрогулок.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжил серию утренних велопрогулок по улицам и красотам города. На это раз велосипедный маршрут мэра на заре пролегал через зону отдыха «Уфимское ожерелье». Там Ратмир Мавлиев сделал пару снимков, вызвавших вопросы у его подписчиков в Telegram. Во-первых, аудиторию Ратмира Мавлиева интересует, где именно в «Уфимском ожерелье» расположена специальная табличка для селфи. Во-вторых, местные модники спрашивают, где мэр достал патч для бейсболки с хештэгом «Любимая Уфа». Точных ответов на вопросы подписчиков мэр Уфы пока не дал.

Напомним, «Уфимское ожерелье» — это прогулочный маршрут в Уфе. Его протяженность составляет порядка 70 км. Маршрут пролегает по зеленой зоне Уфы, охватывая территорию между реками Уфа и Белая.

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