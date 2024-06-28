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Updated Сегодня, 06:15

Купить квартиру в Уфе можно за пять лет

Купить квартиру в Уфе можно за пять лет

28 июня 2024, 06:13
Аналитики подсчитали сроки накопления на приобретение недвижимости в регионах России и ранжировали субъекты РФ по длительности сбора минимальной суммы, сообщает РИА Рейтинг.

Башкирия оказалась на 29 месте рейтинга доступности жилья в регионах России по итогам подсчетов аналитиков в 2024 году. Если в мае 2023 года накопление минимальной суммы в городах Башкортостана занимало 5,6 лет, то в конце весны 2024 года — уже 4,7 года. При этом стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в 2024 году в Уфе и городах региона, по данным РИА Рейтинг, составляет ₽5,1 млн.

Лидерами рейтинга доступности жилья являются северные регионы России. При цене жилья от ₽6,8 млн до ₽8,8 млн срок накопления на покупку в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ямало-ненецком АО не превышает трех лет. Аутсайдеры списка — Севастополь, Крым и Дагестан. Там копить на квартиру придется более 10 лет.

Рейтинг регионов составляли на основе данных по стоимости жилья в субъектах РФ в расчете на работающую семью с одним ребенком. Аналитики брали среднюю зарплату по региону, вычитали из нее прожиточный минимум и клали разницу под проценты в банк.

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#Юлия Литвиненко#Башкирия#Уфа#Аналитика#Башкортостан#Россия#Прожиточный минимум#Недвижимость#Квартира#Регионы#Стоимость
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