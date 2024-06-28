Купить квартиру в Уфе можно за пять лет

Башкирия оказалась на 29 месте рейтинга доступности жилья в регионах России по итогам подсчетов аналитиков в 2024 году. Если в мае 2023 года накопление минимальной суммы в городах Башкортостана занимало 5,6 лет, то в конце весны 2024 года — уже 4,7 года. При этом стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в 2024 году в Уфе и городах региона, по данным РИА Рейтинг, составляет ₽5,1 млн.