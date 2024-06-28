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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:34

Известны подробности массового отравления на освящении дома в Уфе

Известны подробности массового отравления на освящении дома в Уфе

28 июня 2024, 16:32
Фото: 1MI
У отравившихся на посиделках после ритуала обнаружили сальмонеллез, сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.

Ранее местные Telegram-каналы писали об инциденте. Как стало известно, группа собралась на банкет после освящения дома. Участники застолья отведали домашнюю еду, после чего девять гостей — шестеро взрослых и трое детей — почувствовали недомогание. При этом некоторые из участовавших в церемонии успели после торжества уехать домой, в Мелеуз. Плохо им стало уже там.

Освящение дома превратилось в массовое отравление в Уфе
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Сейчас специалисты изучают продукты, которые лежали дома у новосёлов. Что именно стало возбудителем опасной кишечной инфекции — выясняется. Назначен ряд экспертиз. За всеми пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

#Происшествия#Уфа#Медицина#Башкортостан#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Здравоохранение#Мелеуз#Инфекция
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