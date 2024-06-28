Известны подробности массового отравления на освящении дома в Уфе

Ранее местные Telegram-каналы писали об инциденте. Как стало известно, группа собралась на банкет после освящения дома. Участники застолья отведали домашнюю еду, после чего девять гостей — шестеро взрослых и трое детей — почувствовали недомогание. При этом некоторые из участовавших в церемонии успели после торжества уехать домой, в Мелеуз. Плохо им стало уже там.