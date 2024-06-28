Для приграничных регионов привлечено свыше 13 млрд. через зонтичные поручительства

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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Updated Сегодня, 10:29
Отдельные лимиты были выделены в начале 2024 года.
По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, для представителей малого и среднего бизнеса в Крыму, Севастополе и приграничных регионах — Брянской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областях — предоставлены специальные поручительства с повышенным уровнем покрытия с целью стимулирования банков к более активной выдаче кредитов бизнесу, пишет ТАСС. Предприятия малого и среднего бизнеса в приграничных регионах под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП привлекли 10,4 миллиарда рублей, а в Крыму и Севастополе — 2,9 миллиарда рублей.
Наибольшее количество кредитов под поручительства КМПС в приграничных районах были предоставлены предприятиям малого и среднего бизнеса, которые заняты в обрабатывающем производстве, строительстве, сельском хозяйстве. В Крыму в топ сфер деятельности по данному показателю вошли строительство, гостиницы, общественное питание, обрабатывающие производства.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что представители малого и среднего предпринимательства заключили более 800 кредитных договоров с использованием специального лимита «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. В Крыму и Севастополе этот показатель превысил 530.
Поддержка малого и среднего бизнеса в приграничных районах России стала важной темой в рамках встречи председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Глава правительства поручил корпорации сделать все возможное, чтобы предприниматели указанных регионах могли иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или как минимум для его поддержания.
Генеральный директор Корпорации МСП Исаевич отметил, что больше всего финансирования и кредитов было получено представителями микробизнеса. В приграничных районах на их долю пришлось более 6,3 миллиарда рублей и заключено 680 кредитных договоров, а в Крыму и Севастополе — более 2,1 миллиарда рублей и почти 500 договоров.
В начале 2024 года Корпорация МСП запустила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего предпринимательства приграничных регионов, Крыма и Севастополя. Поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы кредита и позволяют получить его даже при отсутствии или недостаточности залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.
Механизм «зонтичных» поручительств Корпорация МСП запустила по поручению главы РФ Владимира Путина в 2021 году. Инструмент реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».