Для приграничных регионов привлечено свыше 13 млрд. через зонтичные поручительства

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, для представителей малого и среднего бизнеса в Крыму, Севастополе и приграничных регионах — Брянской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областях — предоставлены специальные поручительства с повышенным уровнем покрытия с целью стимулирования банков к более активной выдаче кредитов бизнесу, пишет ТАСС. Предприятия малого и среднего бизнеса в приграничных регионах под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП привлекли 10,4 миллиарда рублей, а в Крыму и Севастополе — 2,9 миллиарда рублей.