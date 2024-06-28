Денис Буцаев: Призовой фонд «Зеленой премии» составит 9 миллионов рублей

Общественный трек включает 5 номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будет 3 победителя и предоставят грант на сумму 1 миллион рублей. В треке «Экологическая семья» ожидается борьба за сертификат на сумму 500 тысяч рублей, которые можно потратить на семейное путешествие. В треке «Экологические центры будет 3 победителя, которым предоставят гранты на сумму 500 тысяч рублей. Также три победителя будет и в треке „Экологическое предпринимательство“, которые получат грант на сумму 500 тысяч рублей. А в треке „Студенчество“ планируется 10 победителей. Им предоставят стипендию в размере 150 тысяч рублей.