Денис Буцаев: Призовой фонд «Зеленой премии» составит 9 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в текущем году в РЭО предусмотрели призовой фонд «Зеленой премии» в размере 9 миллионов рублей, пишет newsnn.ru. Кроме этого, в рамках мероприятия в этом году отбор победителей будет проводиться по 3 трекам: профессиональный, общественный трек и «Юннаты». Все призовые средства распределят между победителями в номинациях по общественному и юннатскому треку.
Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» является главным экопросветительским мероприятием, которое дает возможность выявить самых активных представителей общественности, бизнеса, образовательных организаций и молодежи, принимающих участие в формировании экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с отходами.
Общественный трек включает 5 номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будет 3 победителя и предоставят грант на сумму 1 миллион рублей. В треке «Экологическая семья» ожидается борьба за сертификат на сумму 500 тысяч рублей, которые можно потратить на семейное путешествие. В треке «Экологические центры будет 3 победителя, которым предоставят гранты на сумму 500 тысяч рублей. Также три победителя будет и в треке „Экологическое предпринимательство“, которые получат грант на сумму 500 тысяч рублей. А в треке „Студенчество“ планируется 10 победителей. Им предоставят стипендию в размере 150 тысяч рублей.
В трек «Зеленая премия. Юннаты» включены номинация «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» (10 финалистов и приглашение на церемонию награждения), а также номинация «Лидеры юннатов» (5 победителей и грант на сумму 200 000 рублей).
Среди каждой номинации профессионального трека предусмотрено 10 финалистов и приглашение на церемонию награждения.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что экспертная комиссия в заочном формате оценит проекты, после чего составит шорт-лист. На основании этого определят победителей профессионального трека, трека «Зеленая премия. Юннаты», а также в номинации «Экологическая семья».
Победителей номинаций «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» определят по предварительной оценке проектов экспертной комиссией, шорт-листу и по итогам очной защиты проектов шорт-листа участниками перед экспертным жюри в формате питчинга.
Все суммы грантов по номинациям обозначены, включая налоги.