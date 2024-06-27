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В Уфе задержали зачинщика поножовщины в автобусе

В Уфе задержали зачинщика поножовщины в автобусе

27 июня 2024, 08:36
Юноша, который пырнул пассажира маршрутки в столице Башкирии, скрывался у своей знакомой, сообщает МВД региона.

Напомним, инцидент случился 5 июня. Между 20-летним парнем и 47-летним мужчиной разгорелся конфликт из-за сделанного пассажиром замечания — молодой человек громко матерясь разговаривал по телефону. Слово за слово, перепалка переросла в рукоприкладство, в какой-то момент юноша вытащил нож и нанёс несколько ударов горожанину. Сразу после этого молодой человек скрылся.

Задержали парня на улице Первомайской — по этой улице живёт его знакомая, в доме которой он скрывался от правоохранителей. Свою вину подозреваемый уже признал. Сейчас его держат под стражей, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Mkset сообщал о том, что инцидентом заинтересовалось главное управление Следственного комитета.

Бастрыкина заинтересовала поножовщина в Уфе
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#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Конфликт#Башкортостан#Драка#Поножовщина
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