В Уфе задержали зачинщика поножовщины в автобусе

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Напомним, инцидент случился 5 июня. Между 20-летним парнем и 47-летним мужчиной разгорелся конфликт из-за сделанного пассажиром замечания — молодой человек громко матерясь разговаривал по телефону. Слово за слово, перепалка переросла в рукоприкладство, в какой-то момент юноша вытащил нож и нанёс несколько ударов горожанину. Сразу после этого молодой человек скрылся.
Задержали парня на улице Первомайской — по этой улице живёт его знакомая, в доме которой он скрывался от правоохранителей. Свою вину подозреваемый уже признал. Сейчас его держат под стражей, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее Mkset сообщал о том, что инцидентом заинтересовалось главное управление Следственного комитета.