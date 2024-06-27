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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Уфе на ходу загорелась машина

В Уфе на ходу загорелась машина

27 июня 2024, 13:48
Фото: соцсети
Пламя охватило легковой автомобиль посреди улицы в столице Башкирии, сообщили Mkset в МЧС региона.

Инцидент, по данным ведомства, случился на улице Бакалинской, в нескольких метрах от остановки «Хлебзавод». По ходу движения в машине загорелся моторный отсек. Очевидцы сразу вызвали на место спасателей.

Видео: соцсети

Автолюбитель пока ждал оперативные службы принялся тушить возгорание огнетушителем, но тщетно. По прибытию огнеборцы оперативно ликвидировали пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Что привело к пожару — пытаются выяснить.

В соцсетях очевидцы поделились некоторыми кадрами с места инцидента.

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