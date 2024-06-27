В Уфе на ходу загорелась машина

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Инцидент, по данным ведомства, случился на улице Бакалинской, в нескольких метрах от остановки «Хлебзавод». По ходу движения в машине загорелся моторный отсек. Очевидцы сразу вызвали на место спасателей.
Автолюбитель пока ждал оперативные службы принялся тушить возгорание огнетушителем, но тщетно. По прибытию огнеборцы оперативно ликвидировали пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Что привело к пожару — пытаются выяснить.
В соцсетях очевидцы поделились некоторыми кадрами с места инцидента.