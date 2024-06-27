В Стерлитамаке у официального дилера выгода на Omoda C5 с полным приводом до 770000

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Omoda С5 разработан в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство, как эксперимент — с концепцией, цветом, формой. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулём.
В России бренд Omoda появился недавно и уже вошел в топ наиболее популярных легковых автомобилей. Его ключевые особенности — эффектный дизайн, передовые технологии, по-настоящему высокий уровень комфорта, эргономики и безопасности.
Салон Omoda тщательно продуман и безупречно сбалансирован. Классические штрихи сочетаются в нём с самыми передовыми технологиями, характерные для внедорожников решения — с элементами роскоши в интерьере, премиальные материалы отделки с образцовым качеством изготовления. Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа.
Главная фишка автомобиля — это интеллектуальная система полного привода, которая управляется электромагнитной многодисковой муфтой, имеющей высокую скорость отклика. 6 режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь, 4×4. Двигатель 1.6Тurbo 150 л. с., максимальный крутящий момент 275 Нм/2000-4000 об/мин, коробка семиступенчатый робот DCT7 AWD.
Omoda С5 доступен в пяти комплектациях: Joy, Lifestyle, Ultimate 1.5T, Active, Supreme. Сотрудники автосалона в Стерлитамаке помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Индивидуальный подход к клиенту, в том числе, предполагает, что каждому покупателю помогает лично руководитель отдела продаж, еще на этапе консультации клиента в шоу-руме.
Отметим, что здесь комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, у официального дилера действуют выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.
— Приглашаем всех желающих лучше познакомиться с возможностями автомобилей в наш дилерский центр. До конца июня выгода на полноприводный Omoda С5 достигает 770000 тысяч рублей и КАСКо в подарок. Также вы сможете приобрести официальные аксессуары бренда. Торопитесь — специальные ценовые предложения, действуют только до конца апреля. Приходите — и вы не будете разочарованы! — подчеркнула руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова.
Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности сезонных предложений можно по телефону +7 (3473) 41-82-20. Автосалон работает с 9 до 19 ч по адресу ул. Элеваторная, 39.