В Стерлитамаке у официального дилера выгода на Omoda C5 с полным приводом до 770000

Omoda С5 разработан в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство, как эксперимент — с концепцией, цветом, формой. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулём.