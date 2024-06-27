В Минздраве Башкирии не подтвердили информацию о закупке лишних медикаментов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Минздраве Башкирии прокомментировали появившуюся в сети информацию о, что на складах «Башфармации»неиспользуемые препараты «Палбоциклиб». Согласно заявлению ведомства, данные сведения недостоверны и вводят в заблуждение жителей республики.
Как сообщал ранее телеграм-канал Mash Batash, региональное управление техобеспечения в прошлом году закупило препарат «Палбоциклиб» в количестве, превосходящем необходимое. Кроме того, срок годности препарата якобы закупленных медикаментов заканчивался уже в следующем году.
Данную информацию в Минздраве назвали недостоверной. В республике имеются необходимые запасы лекарственных препаратов, для лечения онкологических пациентов. Все они закуплены по рассчетам онкодиспансера, исходя из потребности пациентов. Сроки годности находятся на строгом контроле, до их окончания все препараты будут использованы, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что «Палбоциклиб», применяемый для таргетной терапии, является востребованным, а его запасы распределены пофамильно. Пациенты получают его непрерывно в течение длительных периодов времени.