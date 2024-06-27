В Минздраве Башкирии не подтвердили информацию о закупке лишних медикаментов

Данную информацию в Минздраве назвали недостоверной. В республике имеются необходимые запасы лекарственных препаратов, для лечения онкологических пациентов. Все они закуплены по рассчетам онкодиспансера, исходя из потребности пациентов. Сроки годности находятся на строгом контроле, до их окончания все препараты будут использованы, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.