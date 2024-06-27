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Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году

В Исландии извержение вулканов угрожает 70% населения

27 июня 2024, 09:07
Фото: Valentin Troll, Uppsala University / around.uoregon.edu
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году
По мнению ученых, в Исландии еще много лет могут продолжаться извержения вулканов, и это несет угрозу для самого густонаселенного региона страны, а также для жизненно важной инфраструктуры.

По сообщению newkhakasiya.online, 26 июня текущего года в журнале Terra Nova был опубликован прогноз международной команды исследователей, в основе которого геохимические и данные о землетрясениях.

За последние 3 года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулканов, и местные власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Это юго-западный регион Исландии, где проживает 70% населения страны. Также именно здесь расположены международный аэропорт и геотермальные электростанции.

В мае–июне текущего года в регионе произошло последнее извержение вулкана, во время которого были эвакуированы местные жители и посетители курорта Голубая лагуна — популярной туристической локации.

Исландия известна своими вулканами — практически весь остров состоит из застывшей лавы. Однако на полуострове Рейкьянес было спокойно на протяжении 8 столетий. По версии ученых, эпоха вулканического спокойствия закончилась и теперь еще долго в Исландии будут происходить извержения вулканов.

Извержения, которые происходят в часе езды от столицы острова Рейкьявика, создают высокий риск экономических потрясений, а эвакуированные жители остаются в неведении о возможном возвращении.

Международная группа ученых наблюдала за вулканами последние три года и составила прогноз на основе сейсмических томограмм и состава образцов лавы. Скорее всего, в регионе будут происходить повторяющиеся извержения, которые могут длиться от нескольких лет до десятилетий, а, может быть, и столетий.

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