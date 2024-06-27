В Исландии извержение вулканов угрожает 70% населения

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По сообщению newkhakasiya.online, 26 июня текущего года в журнале Terra Nova был опубликован прогноз международной команды исследователей, в основе которого геохимические и данные о землетрясениях.
За последние 3 года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулканов, и местные власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Это юго-западный регион Исландии, где проживает 70% населения страны. Также именно здесь расположены международный аэропорт и геотермальные электростанции.
В мае–июне текущего года в регионе произошло последнее извержение вулкана, во время которого были эвакуированы местные жители и посетители курорта Голубая лагуна — популярной туристической локации.
Исландия известна своими вулканами — практически весь остров состоит из застывшей лавы. Однако на полуострове Рейкьянес было спокойно на протяжении 8 столетий. По версии ученых, эпоха вулканического спокойствия закончилась и теперь еще долго в Исландии будут происходить извержения вулканов.
Извержения, которые происходят в часе езды от столицы острова Рейкьявика, создают высокий риск экономических потрясений, а эвакуированные жители остаются в неведении о возможном возвращении.
Международная группа ученых наблюдала за вулканами последние три года и составила прогноз на основе сейсмических томограмм и состава образцов лавы. Скорее всего, в регионе будут происходить повторяющиеся извержения, которые могут длиться от нескольких лет до десятилетий, а, может быть, и столетий.