В Исландии извержение вулканов угрожает 70% населения

Международная группа ученых наблюдала за вулканами последние три года и составила прогноз на основе сейсмических томограмм и состава образцов лавы. Скорее всего, в регионе будут происходить повторяющиеся извержения, которые могут длиться от нескольких лет до десятилетий, а, может быть, и столетий.