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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Башкирии прекратили искать пропавшую девушку

В Башкирии прекратили искать пропавшую девушку

27 июня 2024, 04:47
Фото: 1MI
О завершении поисковой операции после исчезновения 20-летней девушки сообщили в отряде «Отклик».

Жительница Ишимбая пропала в минувший вторник, 25 июня. Девушка покинула дом и ушла в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. Её пытались искать у друзей и родственников — но тщетно. В операции принимали участие добровольцы и сотрудники оперативных служб города.

В среду, 26 июня, волонтеры сообщили, что девушка была найдена целой и невредимой.

Поиск пропавших подростков в Башкирии прекращен
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— Найдена, жива, — гласит подпись к публикации.

Подробности исчезновения девушки раскрывать не стали.

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