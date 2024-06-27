В Башкирии прекратили искать пропавшую девушку

Жительница Ишимбая пропала в минувший вторник, 25 июня. Девушка покинула дом и ушла в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. Её пытались искать у друзей и родственников — но тщетно. В операции принимали участие добровольцы и сотрудники оперативных служб города.