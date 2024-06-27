В Башкирии прекратили искать пропавшую девушку

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Жительница Ишимбая пропала в минувший вторник, 25 июня. Девушка покинула дом и ушла в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. Её пытались искать у друзей и родственников — но тщетно. В операции принимали участие добровольцы и сотрудники оперативных служб города.
В среду, 26 июня, волонтеры сообщили, что девушка была найдена целой и невредимой.
— Найдена, жива, — гласит подпись к публикации.
Подробности исчезновения девушки раскрывать не стали.