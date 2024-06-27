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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Уфимский Затон оставят без воды

Уфимский Затон оставят без воды

27 июня 2024, 08:02
Фото: 1MI
Из-за коммунальной аварии в микрорайоне башкирской столицы отключат водоснабжение 27 июня, сообщает «Уфаводоканал».

Аварийное отключение холодной воды произведут в 14:00. Без снабжения дома останутся до 23:00. Перекрытие водопровода коснутся абонентов в посёлке 8 марта, Сафроновском, ЖК «Сосны» и «8 марта». Всего речь дидёт о 39 жилыз домах, 662 частных постройках, школе, поликлинике и ещё семнадцати организациях. Полный список адресов — по ссылке.

Кроме того, многие дома в Затоне окажутся в зоне понижения давления.

По девяти адресам будет организован подвоз воды. Ознакомиться с ним также можно на сайте «Уфаводоканала».

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