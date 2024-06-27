Уфимский Затон оставят без воды

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Аварийное отключение холодной воды произведут в 14:00. Без снабжения дома останутся до 23:00. Перекрытие водопровода коснутся абонентов в посёлке 8 марта, Сафроновском, ЖК «Сосны» и «8 марта». Всего речь дидёт о 39 жилыз домах, 662 частных постройках, школе, поликлинике и ещё семнадцати организациях. Полный список адресов — по ссылке.
Кроме того, многие дома в Затоне окажутся в зоне понижения давления.
По девяти адресам будет организован подвоз воды. Ознакомиться с ним также можно на сайте «Уфаводоканала».