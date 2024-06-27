У экс-директора Колхозного рынка отсудили земли в Уфе

Как выяснила прокуратура, участок компания получила незаконно: торги по передаче земли не проводились, а само предприятие выкупило её по заниженной цене. Всё из-за находившихся на ней шести объектов компании. Между тем размер переданной территории явно сильно превышал потребности по обслуживанию строений. Организации также отдали участок городских лесов, который передавать частным фирмам запрещено.