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Updated Сегодня, 17:14

У экс-директора Колхозного рынка отсудили земли в Уфе

У экс-директора Колхозного рынка отсудили земли в Уфе

27 июня 2024, 17:12
Фото: 1MI
В Башкирии участок площадью 30 га, принадлежащий частной фирме, вернули государству, сообщает прокуратура региона.

Земли находились в собственности ООО «Орбита». По данным из открытых источников, её владелец — предприниматель Айрат Сулейманов — в прошлом директор ТЦ «Меркурий».

Как выяснила прокуратура, участок компания получила незаконно: торги по передаче земли не проводились, а само предприятие выкупило её по заниженной цене. Всё из-за находившихся на ней шести объектов компании. Между тем размер переданной территории явно сильно превышал потребности по обслуживанию строений. Организации также отдали участок городских лесов, который передавать частным фирмам запрещено.

Суд по требованию прокуратуры признал сделку компании с властями незаконной. Надзорный орган взял на контроль исполнение решения суда.

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ТЦ «Меркурий» (Колхозный рынок) в минувшем году пережил пожар. Причём всего за год до этого в торговом центре случилось аналогичное происшествие ещё больших масштабов.

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