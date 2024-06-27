Свистеть по ночам запретили в Башкирии

Региональные парламентарии приняли поправки в закон Башкирии «Об обеспечении покоя граждан и тишины» на заседании в четверг, 27 июня. Все коррективы касаются мероприятий, в том числе — спортивных, которые после 23:00 могут помешать отдыху граждан в Башкортостане. Введены как ограничения, так и послабления.