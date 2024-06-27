Свистеть по ночам запретили в Башкирии

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Региональные парламентарии приняли поправки в закон Башкирии «Об обеспечении покоя граждан и тишины» на заседании в четверг, 27 июня. Все коррективы касаются мероприятий, в том числе — спортивных, которые после 23:00 могут помешать отдыху граждан в Башкортостане. Введены как ограничения, так и послабления.
Согласно нововведениям, с 23:00 до 07:00 в будни и до 09:00 в выходные в Башкирии теперь запрещено:
— шуметь при спортивных играх в жилых зонах
— свистеть
— кричать
— использовать звуковые усилители (колонки/громкоговорители и прочее оборудование).
Но, если мероприятие одобрено местными органами власти, то эти запреты с шоу снимаются, несмотря на время его проведения.
Напомним, штраф за нарушение тишины в ночное время в Башкирии составляет до ₽3 000, если гражданин повторно побеспокоит кого-то шумом, то взыскание может достичь ₽5 000. Шуметь по ночам, например, в Татарстане обходится дешевле: ₽1 000 — разовое нарушение, ₽2 000 — повторное привлечение к административной отвественности.