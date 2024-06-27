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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:24

Свистеть по ночам запретили в Башкирии

Свистеть по ночам запретили в Башкирии

27 июня 2024, 16:09
Фото: freepik.com
Депутаты регионального парламента ужесточили положения закона об охране отдыха россиян, сообщает Курултай Республики Башкортостан.

Региональные парламентарии приняли поправки в закон Башкирии «Об обеспечении покоя граждан и тишины» на заседании в четверг, 27 июня. Все коррективы касаются мероприятий, в том числе — спортивных, которые после 23:00 могут помешать отдыху граждан в Башкортостане. Введены как ограничения, так и послабления.

Согласно нововведениям, с 23:00 до 07:00 в будни и до 09:00 в выходные в Башкирии теперь запрещено:

— шуметь при спортивных играх в жилых зонах

— свистеть

— кричать

— использовать звуковые усилители (колонки/громкоговорители и прочее оборудование).

Но, если мероприятие одобрено местными органами власти, то эти запреты с шоу снимаются, несмотря на время его проведения.

Напомним, штраф за нарушение тишины в ночное время в Башкирии составляет до ₽3 000, если гражданин повторно побеспокоит кого-то шумом, то взыскание может достичь ₽5 000. Шуметь по ночам, например, в Татарстане обходится дешевле: ₽1 000 — разовое нарушение, ₽2 000 — повторное привлечение к административной отвественности.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Шум#Законодательство#Мероприятия#Тишина#Покой граждан
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