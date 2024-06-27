mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Спасатели предупреждают об урагане в Башкирии

Спасатели предупреждают об урагане в Башкирии

27 июня 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Опасные погодные явления прогнозируются на территории Башкортостана, сообщает МЧС региона.

По данным оперативной службы, сильный шторм ожидается в республике 28–29 июня. Синоптики обещают ливни, грозы и ветер до 22 м/с.

Спасатели напоминают о правилах безопасности — не прятаться за остановками и рекламными щитами, а также под деревьями и строящимися объектами. Подальше от подобных мест стоит держать и автомобили. Кроме того, строго необходимо следить за детьми.

Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана
Узнать подробнее

На прошедших выходных сильный шторм обрушился на башкирскую столицу. Последствия продолжают обнаруживать по сей день. Так, сильный ветер сорвал крышу корпуса завода Уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО).

#Уфа#Погода#Башкортостан#Ураган#Новости Башкирии#Спасатели#Природа#Шторм
Подпишитесь
Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан
Сегодня, 05:57
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Вчера, 05:02
«Очень страшно»: НЛО заметили над Башкирией
Сегодня, 05:37
«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной
Вчера, 10:24
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
Вчера, 13:17
Ночные игры объявили вне закона в Башкирии
Сегодня, 05:27