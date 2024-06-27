Спасатели предупреждают об урагане в Башкирии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По данным оперативной службы, сильный шторм ожидается в республике 28–29 июня. Синоптики обещают ливни, грозы и ветер до 22 м/с.
Спасатели напоминают о правилах безопасности — не прятаться за остановками и рекламными щитами, а также под деревьями и строящимися объектами. Подальше от подобных мест стоит держать и автомобили. Кроме того, строго необходимо следить за детьми.
На прошедших выходных сильный шторм обрушился на башкирскую столицу. Последствия продолжают обнаруживать по сей день. Так, сильный ветер сорвал крышу корпуса завода Уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО).