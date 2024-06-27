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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Семья из Башкирии ела просрочку и погибла

Семья из Башкирии ела просрочку и погибла

27 июня 2024, 15:49
Фото: 1MI
Бездыханные тела троих человек обнаружили в квартире в Башкортостане, сообщили Mkset в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент случился в городе Октябрьском. По данным ведомства, все погибшие были членами одной семьи. Обстоятельства гибели горожан сейчас расследуются, назначен ряд экспертиз. Признаков убийства следователи не обнаружили.

По информации Mkset, речь идёт о супружеской паре и взрослом сыне. У местных жителей семья имела статус маргинальной — занималась собирательством, нередко злоупотребляла спиртным. Источники утверждают, якобы домочадцы питались просрочкой. Предположительно, смерть могла наступить из-за отравления. Точная причина гибели будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии отравились пятеро детей. Семья почувствовала недомогание после перекуса тефтелями из магазина.

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