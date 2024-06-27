Семья из Башкирии ела просрочку и погибла

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Инцидент случился в городе Октябрьском. По данным ведомства, все погибшие были членами одной семьи. Обстоятельства гибели горожан сейчас расследуются, назначен ряд экспертиз. Признаков убийства следователи не обнаружили.
По информации Mkset, речь идёт о супружеской паре и взрослом сыне. У местных жителей семья имела статус маргинальной — занималась собирательством, нередко злоупотребляла спиртным. Источники утверждают, якобы домочадцы питались просрочкой. Предположительно, смерть могла наступить из-за отравления. Точная причина гибели будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии отравились пятеро детей. Семья почувствовала недомогание после перекуса тефтелями из магазина.