Подпольный игровой клуб нашли в Башкирии

Незаконную деятельность пресекли в июне текущего года в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД республики. Из помещения были изъяты 60 различного оборудования, необходимого для проведения игр: компьютерах и игровых автоматах и др. Также был задержан администратор клуба. Мужчина уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.