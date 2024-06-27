Подпольный игровой клуб нашли в Башкирии

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как считает следствие, подпольный игровой клуб начал свою работу в конце весны 2024 года в доме по ул. Орджоникидзе. Отмечается, что попасть туда можно было лишь проверенному кругу лиц, которые ранее уже посещали заведения аналогичного формата.
Незаконную деятельность пресекли в июне текущего года в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД республики. Из помещения были изъяты 60 различного оборудования, необходимого для проведения игр: компьютерах и игровых автоматах и др. Также был задержан администратор клуба. Мужчина уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Отмечается, что в клубе функционировала система безопасности: домофон с камерой и с возможностью удаленного управления замком и система видеонаблюдения. Посетители передавали денежные средства администратору клуба, он в свою очередь зачислял денежные средства на компьютер или игровой автомат, и клиенты выбирали игру, делая ставки.