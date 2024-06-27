Изменения в законе: что ждет уфимцев с 1 июля 2024 года

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
С 1 июля будут введены дополнительные формы содействия малоимущим. Эти преобразования потребуют существенных финансовых вложений, в связи с чем депутаты изыскивают пути пополнения государственной казны. В частности, предполагается установить дополнительные акцизы и проанализировать новую систему исчисления налога на поступления физ. лиц.
В связи с недавним пересмотром тарифов на коммунальные услуги прогнозируется рост цен в среднем на 9,8% в ближайшие два года. В некоторых населенных пунктах возможно отклонение в пределах установленного лимита.
Также определенным категориям граждан предоставляется бесплатная обработка платежей за КУ. Льготой могут воспользоваться:
Чтобы получить льготу, необходимо предъявить в банке документ, подтверждающий право на нее. Это распространяется как на погашение основной суммы долга, так и на штрафные санкции.
Нововведения произошли из-за увеличения количества кредитов и займов с высокими ставками, которые повышают риск дефолтов и чрезмерного долгового бремени населения. С 1 июля Центральный банк увеличит стоимость кредитов на автомобили для людей, которые уже должны по другим кредитам. Если у человека долги составляют более 50% от его доходов, то проценты по автокредиту будут выше.
— Закон предназначен исключительно для заемщиков банков, имеющих задолженности по выплатам по потребительским кредитам. Основная задача закона заключается в снижении количества проблемных долгов, предотвращении убытков для банков и облегчении выполнения финансовых обязательств для заемщиков, — прокомментировала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
С 24 июля банки несут ответственность за возмещение клиентам сумм, незаконно переведенных с их счетов без их согласия. Это произойдет в следующих случаях:
В указанных ситуациях клиент может подать заявление в банк.
Если вы гражданин России и хотите взять новый загранпаспорт, вам нужно поспешить. С 1 июля стоимость его оформления станет дороже: для взрослых будет 6000 ₽, а для детей — 3000 ₽. Но если вы подадите заявление и заплатите деньги до этой даты, то заплатите по старой цене. Лучше всего подавать заявление через интернет-сайт «Госуслуги» или в специальных центрах, где помогут с этим.
Национальная платежная система «Мир» ввела новые правила для погашения микрозаймов с помощью своих карт. Теперь за такие операции будет взиматься комиссия в размере 0,5%. Раньше эти платежи считались обычными платежами в магазины или сервисы, но теперь для всех карт установлен одинаковый тариф комиссии.
С 1 июля, если накопительная пенсия меньше или равна 10% от того, сколько минимально нужно денег пенсионеру в месяц по всей России, то ее будут давать сразу всей суммой, а не каждый месяц. Это сделано, чтобы помочь тем, у которых денег от пенсии мало, и им трудно жить на эти деньги каждый месяц.
— Лица, накопительная пенсия которых составляет не более 10% от прожиточного минимума пенсионеров в России, смогут единовременно получить все свои пенсионные накопления, — пояснила адвокат Ольга Алешина.
С 1 июля пенсионерам старше 80 лет будет выплачиваться увеличенная надбавка к пенсии. Ее размер составит 16 268,66 рублей в месяц, что почти в два раза больше, чем раньше. Те, кто уже вышел на пенсию и прекратил трудовую деятельность, могут подать заявление на перерасчет пенсии с учетом стажа работы.
Модификации также коснутся военных пенсионеров и членов их семей, проживавших в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 года. Для этих категорий предусмотрено перечисление выплат по российским нормативам.
В июле предстоит увеличение зарплат в государственных учреждениях, таких как школы и больницы. Это коснется руководителей, наставников, учителей и медицинских работников. Цель этого изменения — улучшить рабочие условия и повысить уровень жизни сотрудников, работающих в государственном секторе.
Размер денег, которые вы получите, по потере работы, зависит от того, сколько денег вы зарабатывали за последние три месяца перед увольнением. Если за эти три месяца у вас были больничные или вы вообще не работали, то посчитают заработок за другие три месяца из последних года.
Если вы ушли в декретный отпуск и работали меньше месяца, то заработок будут рассчитывать исходя из того, сколько времени вы на самом деле работали.
Программа льготной ипотеки под 8% годовых — это специальное предложение от банков, при котором люди могут взять кредит на покупку жилья по более низкой процентной ставке, чем обычно. Но сейчас банки решили остановить принятие новых заявок на эту ипотеку. Эта мера обусловлена несколькими факторами: