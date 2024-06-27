Изменения в законе: что ждет уфимцев с 1 июля 2024 года

С 1 июля, если накопительная пенсия меньше или равна 10% от того, сколько минимально нужно денег пенсионеру в месяц по всей России, то ее будут давать сразу всей суммой, а не каждый месяц. Это сделано, чтобы помочь тем, у которых денег от пенсии мало, и им трудно жить на эти деньги каждый месяц.