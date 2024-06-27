ЕР запустила программу «Готов к санитарной обороне»

Организацию обучения взял на себя партийный проект «Здоровое будущее». В качестве преподавателей «Единая Россия» пригласила специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёров-медиков. На первом этапе программы «Готов к санитарной обороне» партия планирует провести подготовку в области навыков оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих. В связи с этим Дмитрий Хубезов отметил, что в регионы и штабы общественной поддержки предполагается приглашать самых опытных инструкторов.