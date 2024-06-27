ЕР запустила программу «Готов к санитарной обороне»

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Этот расширенный курс обучения по оказанию первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях, несчастных случаях, химбиозащите предполагает последующий выпуск инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.
В программу предполагается включить рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, которые оказались эффективными в боевых условиях. Об этом рассказал куратор обучения, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», ветеран СВО Дмитрий Хубезов.
«В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьёзный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берём от них лучшее и существенно расширяем», — сообщил Хубезов.
Организацию обучения взял на себя партийный проект «Здоровое будущее». В качестве преподавателей «Единая Россия» пригласила специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёров-медиков. На первом этапе программы «Готов к санитарной обороне» партия планирует провести подготовку в области навыков оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих. В связи с этим Дмитрий Хубезов отметил, что в регионы и штабы общественной поддержки предполагается приглашать самых опытных инструкторов.
В программу обучения включат также и людей с ОВЗ. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что первую помощь должны уметь оказывать все жители страны.
Хотя соответствующую теорию преподают в школах, вузах, в автошколах, на практике никто этого делать не умеет. Данный курс исправит ситуацию, подытожил Дмитрий Хубезов. Об этом сообщил сайт ER.
Напомним, «Единая Россия» уже проводит обучение по оказанию первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы состоялись в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома партии проходили в Москве.