Девочку зажало подъездным крыльцом в Башкирии

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Как стало известно, группа детишек играла во дворе возле лестницы ведущей в подвал дома, и по неосторожности 8-летняя девочка упала в щель между стеной дома и плитой. Заточенную между крыльцом и лестницей перепуганную девчушку заметили прохожие. Они позвонили 112. На помощь ребёнку выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС города Сибай.
Ребенок провалился в щель по пояс. Сотрудники службы помогли девочке и при помощи гидравлического инструмента вызволили её из «плена». После освобождения спасатели передали девочку для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи.