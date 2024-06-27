Девочку зажало подъездным крыльцом в Башкирии

Как стало известно, группа детишек играла во дворе возле лестницы ведущей в подвал дома, и по неосторожности 8-летняя девочка упала в щель между стеной дома и плитой. Заточенную между крыльцом и лестницей перепуганную девчушку заметили прохожие. Они позвонили 112. На помощь ребёнку выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС города Сибай.