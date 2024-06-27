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Девочку зажало подъездным крыльцом в Башкирии

Девочку зажало подъездным крыльцом в Башкирии

27 июня 2024, 17:30
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В экстренные службы поступила информация от случайных свидетелей том, что в городе Сибай ребенок провалился в щель около стены жилого дома и застрял, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, группа детишек играла во дворе возле лестницы ведущей в подвал дома, и по неосторожности 8-летняя девочка упала в щель между стеной дома и плитой. Заточенную между крыльцом и лестницей перепуганную девчушку заметили прохожие. Они позвонили 112. На помощь ребёнку выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС города Сибай.

Ребенок провалился в щель по пояс. Сотрудники службы помогли девочке и при помощи гидравлического инструмента вызволили её из «плена». После освобождения спасатели передали девочку для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи.

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