В Уфе эвакуировали ТЦ «Звёздный»

Между тем на самих кадрах машин экстренных ведомств не наблюдается. В МЧС Башкирии Mkset сообщили, что спасателей на место не вызывали. Редакция запросила комментарий в Следственном комитете региона. Звонок по справочному номеру на сайте «Звёздного» остался без ответа, скорее всего, рабочий день отвечающих за коммуникации сотрудников уже подошёл к концу. Официальных сообщений об инциденте пока также не было.