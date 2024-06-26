В Уфе эвакуировали ТЦ «Звёздный»

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В городских телеграм-каналах стали появляться видео с толпами людей, спешно покидающих здание. Перед самим ТЦ также наблюдается большое количество горожан. Утверждается, что просьба покинуть здание изначально прозвучала из фитнес-центра. Сейчас там якобы работают оперативные службы.
Между тем на самих кадрах машин экстренных ведомств не наблюдается. В МЧС Башкирии Mkset сообщили, что спасателей на место не вызывали. Редакция запросила комментарий в Следственном комитете региона. Звонок по справочному номеру на сайте «Звёздного» остался без ответа, скорее всего, рабочий день отвечающих за коммуникации сотрудников уже подошёл к концу. Официальных сообщений об инциденте пока также не было.
Впрочем, в соцсетях некоторые утверждают, что людей уже запустили обратно. Другие же заявляли о неком сообщении о минировании — слова их пока никак не подтверждены.