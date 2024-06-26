В Уфе доступен обновленный кроссовер Exeed LX

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Ключевые изменения от предыдущего поколения EXEED LX коснулись дизайна экстерьера и интерьера. Так, спортивный характер и стиль автомобилю придают новые решетка радиатора, задний бампер, форма воздуховодов и дизайн 19-дюймовых дисков.
За комфорт в интерьере нового Exeed LX отвечают спортивные сидения с интегрированными подголовниками — водительское кресло оборудовано электрорегулятором с шестью позициями и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. Для пассажира на переднем ряду доступно сиденье с четырьмя электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. На всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка для мобильных устройств (50 Вт).
Также отметим сдвоенный экран мультимедиа — это два экрана диагональю 12.3 дюймов каждый с разрешением 1920×720 — изогнутой формы и толщиной 15 мм. Комфорта в управлении добавляет новый фирменный мультируль с технологией «нажатие и касание» (специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия). Дополнительный комфорт обеспечивает премиальная музыкальная аудиосистема SONY с 9 динамиками (версия Premium) и 8 динамиками (версия Prestige).
Кроссовер предлагается в трёх комплектациях: Prestige за 3 770 000 рублей с полным приводом и максимальная Premium с возможностью выбора между передним и полным приводом по цене 3 570 000 и 3 990 000 рублей соответственно.
Версия Premium с передним приводом (3 570 000 рублей) включает в себя турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, адаптивный круиз контроль (ACC), пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, панорамная крыша, 19-дюймовые диски.
Между моделями с передним и полным приводом есть ряд отличий. В частности, ёмкость топливного бака у версии с передним приводом составляет 51 литр, а клиренс — 175 мм, у полноприводной модификации — 57 литров и 169 мм соответственно. Различается и максимальная скорость: у моноприводного она составляет 191 км/ч, а у полноприводного — 205 км/ч.
Отметим, что на автомобиль EXEED LX распространяется гарантия 7 лет или 200 тыс. км пробега, что является фирменным отличием бренда на рынке.
Узнать подробности ценового предложения, а также лично убедиться на тест-драйве, что перед вами динамичный и комфортный кроссовер, можно в офисе продаж официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис на Салавата Юлаева (проспект Салавата Юлаева, 24). Тел. +7 347 262 6000.