В Уфе доступен обновленный кроссовер Exeed LX

Между моделями с передним и полным приводом есть ряд отличий. В частности, ёмкость топливного бака у версии с передним приводом составляет 51 литр, а клиренс — 175 мм, у полноприводной модификации — 57 литров и 169 мм соответственно. Различается и максимальная скорость: у моноприводного она составляет 191 км/ч, а у полноприводного — 205 км/ч.