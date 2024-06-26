В Башкирии создается новый туристический комплекс за ₽20,5 млн

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Башкирии зарождается новый туристический проект, который обещает привлечь внимание любителей активного отдыха и природных красот.
По информации минтуризма РБ, проект «Юмарт» получил финансовую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Инвестор — ООО «Сириус» — получил льготный заём в размере 5 миллионов рублей с гарантийной поддержкой.
Общий объем инвестиций в «Юмарт» составляет 20,5 миллионов рублей. 4,7 миллиона рублей уже были привлечены в виде федерального гранта на закупку глэмпингов. Также компания получит возмещение части расходов на возведение инженерной и транспортной инфраструктуры.
К концу года на территории туристического комплекса планируют установить модульные гостевые апартаменты в виде башкирских юрт, оснащенных всеми удобствами, построить двухуровневые номера, организовать зону кемпинга на 30 мест. Также на территории базы отдыха будет оборудована детская площадка и веревочный парк.
— «Юмарт» станет отличным местом для отдыха на природе с комфортом. Гости смогут насладиться прекрасными видами башкирских гор, посетить местные достопримечательности, — рассказывают в ведомстве.