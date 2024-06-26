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Updated Сегодня, 10:56

В Башкирии создается новый туристический комплекс за ₽20,5 млн

В Башкирии создается новый туристический комплекс за ₽20,5 млн

26 июня 2024, 10:54
Фото: 1MI
В Баймакском районе планируется создание современного глэмпинга «Юмарт», который позволит гостям погрузиться в атмосферу башкирского гостеприимства, сообщает минтуризма Башкортостана.

В Башкирии зарождается новый туристический проект, который обещает привлечь внимание любителей активного отдыха и природных красот.

По информации минтуризма РБ, проект «Юмарт» получил финансовую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Инвестор — ООО «Сириус» — получил льготный заём в размере 5 миллионов рублей с гарантийной поддержкой.

Общий объем инвестиций в «Юмарт» составляет 20,5 миллионов рублей. 4,7 миллиона рублей уже были привлечены в виде федерального гранта на закупку глэмпингов. Также компания получит возмещение части расходов на возведение инженерной и транспортной инфраструктуры.

К концу года на территории туристического комплекса планируют установить модульные гостевые апартаменты в виде башкирских юрт, оснащенных всеми удобствами, построить двухуровневые номера, организовать зону кемпинга на 30 мест. Также на территории базы отдыха будет оборудована детская площадка и веревочный парк.

— «Юмарт» станет отличным местом для отдыха на природе с комфортом. Гости смогут насладиться прекрасными видами башкирских гор, посетить местные достопримечательности, — рассказывают в ведомстве.
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