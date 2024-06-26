В Башкирии создается новый туристический комплекс за ₽20,5 млн

К концу года на территории туристического комплекса планируют установить модульные гостевые апартаменты в виде башкирских юрт, оснащенных всеми удобствами, построить двухуровневые номера, организовать зону кемпинга на 30 мест. Также на территории базы отдыха будет оборудована детская площадка и веревочный парк.