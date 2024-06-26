В Башкирии наградят девочку, спасшую семью из пожара

Кроме того, на канале говорится о жалобах местных жителей на главу поселения — утверждается, якобы чиновник не оказал никакой помощи погорельцам. При этом известно, что среди оставшихся без крыши над головой юных сельчан — дети ветерана боевых действий. Их отец в данный момент проходит реабилитацию после ранения, полученного в зоне проведения спецоперации.