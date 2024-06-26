В Башкирии наградят девочку, спасшую семью из пожара

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Инцидент случился в деревне Карайганово в минувшее воскресенье, 23 июня. В момент возгорания в доме находилась женщина и пятеро детей. Самая старшая — 14-летняя Эльвина — проснулась из-за треска от пожара. Пламя охватило электрический щиток.
Криком девочка разбудила домочадцев и выключила из розетки удлинитель, в который были присоединены множество приборов. Эльвина помогла остальным детям выбраться из горящей постройки через окно. Мать тем врменем принялась шлангом тушить огонь. На место вскоре прибыли спасатели и ликвидировали возгорание.
МЧС в данный момент готовит документы для ходатайства о награждении героической девочки.
Несколько разнится версия произошедшего от Telegram-канала Baza. На странице в мессенджере также освещали историю. По данным канала, членов семьи Эльвина спасала вместе со своей сестрой-близняшкой Эльвирой. Всего же детей было в доме семь.
Кроме того, на канале говорится о жалобах местных жителей на главу поселения — утверждается, якобы чиновник не оказал никакой помощи погорельцам. При этом известно, что среди оставшихся без крыши над головой юных сельчан — дети ветерана боевых действий. Их отец в данный момент проходит реабилитацию после ранения, полученного в зоне проведения спецоперации.