«Труп» мужчины посреди улицы нашли жители Уфы

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
По данным Mkset, снимок был сделан на улице Энтузиастов, в районе ТРЦ «Планета». На фотографии очевидца можно заметить, что перед воротами парковки на асфальте лежит полураздетый мужчина. В соцсетях его уже успели «похоронить» и даже рассказать о некой спецмашине, увозившей его.
— Это труп, спецмашина увезла, видео есть
— Умер он ранним утром упав, там на видео его упаковывают в черный мешок!
Между тем некоторые пользователи обратили внимание на то, что с ног мужчины аккуратно снята и поставлена рядом обувь. Кроме того, поблизости лежит бутылка с желтоватой жидкостью, напоминающей алкогольный напиток.
Как выяснил Mkset, никаких смертей оперативные службы действительно не фиксировали. Следователи провели проверку, результаты не подтвердили догадки уфимцев.
— По факту сообщения о смерти мужчины проводится проверка. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — сообщили корреспонденту в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии.