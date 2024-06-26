«Труп» мужчины посреди улицы нашли жители Уфы

По данным Mkset, снимок был сделан на улице Энтузиастов, в районе ТРЦ «Планета». На фотографии очевидца можно заметить, что перед воротами парковки на асфальте лежит полураздетый мужчина. В соцсетях его уже успели «похоронить» и даже рассказать о некой спецмашине, увозившей его.