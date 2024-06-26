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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

«Труп» мужчины посреди улицы нашли жители Уфы

«Труп» мужчины посреди улицы нашли жители Уфы

26 июня 2024, 16:14
Фото: соцсети
Пугающие кадры с «мёртвым» телом уфимца посреди улицы облетели городские соцсети.

По данным Mkset, снимок был сделан на улице Энтузиастов, в районе ТРЦ «Планета». На фотографии очевидца можно заметить, что перед воротами парковки на асфальте лежит полураздетый мужчина. В соцсетях его уже успели «похоронить» и даже рассказать о некой спецмашине, увозившей его.

— Это труп, спецмашина увезла, видео есть
— Умер он ранним утром упав, там на видео его упаковывают в черный мешок!

Между тем некоторые пользователи обратили внимание на то, что с ног мужчины аккуратно снята и поставлена рядом обувь. Кроме того, поблизости лежит бутылка с желтоватой жидкостью, напоминающей алкогольный напиток.

Как выяснил Mkset, никаких смертей оперативные службы действительно не фиксировали. Следователи провели проверку, результаты не подтвердили догадки уфимцев.

— По факту сообщения о смерти мужчины проводится проверка. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, — сообщили корреспонденту в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии.
#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Погибшие#Инциденты#Гибель
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