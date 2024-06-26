Семья телеведущей разбилась в аварии в Башкирии

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Утверждается, что в аварии вблизи села Абзаково пострадала сотрудница магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН» Дина Наумова. Известно, что ехала она в легковом автомобиле с тремя детьми. В какой-то момент на полосу со «встречки» выехала «ГАЗель», в результате две машины столкнулись.
У ведущей диагностировали травму живота и множественные ушибы, у детей — крайне тяжёлые переломы.
Каких-либо официальных сообщений о произошедшей аварии на данный момент не было.