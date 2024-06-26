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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Семья телеведущей разбилась в аварии в Башкирии

Семья телеведущей разбилась в аварии в Башкирии

26 июня 2024, 12:55
Фото: 1MI
Жуткое ДТП случилось в Белорецком районе Башкортостана, пишут местные Telegram-каналы.

Утверждается, что в аварии вблизи села Абзаково пострадала сотрудница магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН» Дина Наумова. Известно, что ехала она в легковом автомобиле с тремя детьми. В какой-то момент на полосу со «встречки» выехала «ГАЗель», в результате две машины столкнулись.

У ведущей диагностировали травму живота и множественные ушибы, у детей — крайне тяжёлые переломы.

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Каких-либо официальных сообщений о произошедшей аварии на данный момент не было.

#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Белорецк#Белорецкий район#Инциденты#Абзаково
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