РЭО: В РФ начнут производить мебель из отходов методом печати на 3D-принтерах

Согласно заявлению Алексея Маслова — гендиректора TrashBack — технология производства изделий из ДПК при помощи 3D-печати стала новой и достаточно перспективной для Российской Федерации. На данный момент при помощи 3D-принтера из инновационного материала можно производить предметы интерьера и мебель (в том числе и уличную). Помимо этого, в перспективе из ДПК можно будет даже строить дома. Материал имеет запах и многие свойства дерева, так как доля древесной муки в нем достигает 70%.