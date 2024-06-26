РЭО: В РФ начнут производить мебель из отходов методом печати на 3D-принтерах

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Церемонию открытия мини-завода компании TrashBack посетил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Об этом пишет NewsNN.
По словам генерального директора РЭО, импортозамещение является одним из основных направлений работы компании. После старта реформы доля отечественного оборудования в сфере превысила 90%. Специалисты РЭО, посетившие новый завод по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторсырья методом 3D-печати, по достоинству оценили инновацию — уникальный материал для производства мебели. Совершенно новый для РФ древесно-полимерный композит представляет собой смесь переработанного полиэтилена, или ПЭТа, с отходом деревообрабатывающей промышленности — древесной мукой. На ощупь ДПК напоминает натуральное дерево и даже имеет соответствующий запах. «Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — заключил глава РЭО.
По данным из открытых источников, ДПК ранее производили исключительно в Нидерландах.
Согласно заявлению Алексея Маслова — гендиректора TrashBack — технология производства изделий из ДПК при помощи 3D-печати стала новой и достаточно перспективной для Российской Федерации. На данный момент при помощи 3D-принтера из инновационного материала можно производить предметы интерьера и мебель (в том числе и уличную). Помимо этого, в перспективе из ДПК можно будет даже строить дома. Материал имеет запах и многие свойства дерева, так как доля древесной муки в нем достигает 70%.
Во время официального визита на завод гендиректор РЭО посетил два цеха — по производству продукции на крупноформатных FGF-принтерах и по переработке вторматериалов.
В настоящее время завод TrashBack специализируется на изготовлении изделий из гранул вторичного полистирола. Главным образом это предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбы, стулья, осветительная техника; а также уличные фонари, урны и скамейки.