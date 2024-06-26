Повышение пенсий с 1 июля: уфимские пенсионеры обогатятся на крупную сумму денег

С начала следующего года в России вступят в силу изменения в порядке учета семейных доходов, которые коснутся, в первую очередь, семей с детьми. Одной из ключевых нововведений станет то, что выплаты, получаемые несовершеннолетними членами семьи, которые регулярно посещают образовательные учреждения (не менее полугода), будут исключены из общего дохода семьи при расчете различных пособий. Это изменение направлено на поддержку семей, где дети активно участвуют в образовательном процессе, и позволит увеличить финансовую поддержку таким семьям, особенно если их доходы находятся на низком уровне.