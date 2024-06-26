Повышение пенсий с 1 июля: уфимские пенсионеры обогатятся на крупную сумму денег

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Начнем с самого важного — повышения пенсий. С 1 июля 2024 года работающие пенсионеры, которые примут решение оставить работу в этом месяце, смогут скорректировать свои пенсионные выплаты. Это изменение касается всех, кто продолжал трудиться после достижения пенсионного возраста. Перерасчет будет осуществлен с учетом индексации, которая учитывает изменения в страховых отчислениях за период их профессиональной деятельности.
— С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы, — рассказывает в беседе с с РИА.Новости Наталья Усова, доцента кафедры экономической теории и эксперта по трудовому праву РАНХиГС.
Для людей преклонного возраста, достигших возраста 80 лет, также предусмотрено повышение пенсионных выплат. Фиксированная часть их выплат увеличится на 100 процентов, что составит дополнительно более 8 тысяч рублей в месяц. Это мера направлена на поддержку наиболее старшей возрастной группы и обеспечение им достойного уровня жизни.
Лица, признанные инвалидами I группы, также получат дополнительные выплаты начиная. Размер доплаты составит 8134,88 рубля в месяц. Это изменение направлено на улучшение материального положения инвалидов, которые испытывают значительные трудности в повседневной жизни и трудоустройстве.
Для пенсионеров, которые не работают, предусмотрен автоматический пересчет государственных пособий. Это касается всех категорий пожилых людей, кроме упомянутых выше работающих и инвалидов I группы. Пересчет будет произведен Социальным фондом без необходимости подачи заявлений, что значительно упрощает процедуру и сокращает время ожидания.
С начала следующего года в России вступят в силу изменения в порядке учета семейных доходов, которые коснутся, в первую очередь, семей с детьми. Одной из ключевых нововведений станет то, что выплаты, получаемые несовершеннолетними членами семьи, которые регулярно посещают образовательные учреждения (не менее полугода), будут исключены из общего дохода семьи при расчете различных пособий. Это изменение направлено на поддержку семей, где дети активно участвуют в образовательном процессе, и позволит увеличить финансовую поддержку таким семьям, особенно если их доходы находятся на низком уровне.
Кроме того, в расчет доходов не будут включаться выплаты, предназначенные специально для семей с особым статусом. В частности, это касается семей, в которых мать имеет звание «мать-героиня», или семей, где родители награждены орденом «Родительская слава».
С 1 июля вступает в силу новый закон, значительно упрощающий порядок определения способа выплаты накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования. Ранее способ выплаты зависел от соотношения накопленной пенсионной суммы и общего пенсионного обеспечения. Теперь порядок будет следующим:
Страховые пенсии по старости и инвалидности: увеличение на 7,5%. Это касается пенсионеров, которые не работают на момент индексации, а также военнослужащих с гражданскими пенсиями и лиц, потерявших кормильца.
Социальные выплаты и пособия: включая материнский капитал и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников. Увеличение на 7,5%.
Социальные пенсии: повышение на 7,5%. Это касается пожилых людей, не имеющих достаточного количества пенсионных баллов, детей-инвалидов и инвалидов без трудового стажа.
Страховые пенсии работающих: автоматическая индексация. Увеличение зависит от индивидуальных показателей заработной платы и стажа за предыдущий год.
Военные пенсии: предполагаемое увеличение на 4,5%. Это касается пенсионеров, получающих пенсии от Министерства обороны и других приравненных к ним организаций.