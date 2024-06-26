Опубликован рейтинг крупнейших застройщиков республики

Отметим, что рейтинг ЕРЗ формируется и публикуется в начале каждого месяца. При формировании рейтинга учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Для жилых домов учитывается площадь, указанная в проектных декларациях, для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания. Рейтинг ЕРЗ тем выше, чем меньше разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и фактической датой ввода объекта в эксплуатацию. Для строящихся домов рассчитывается разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и текущей датой расчета рейтинга ЕРЗ.