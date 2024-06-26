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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Опубликован рейтинг крупнейших застройщиков республики

Опубликован рейтинг крупнейших застройщиков республики

26 июня 2024, 09:43
Фото: ГК «Кирпич Холдинг»

Опубликован рейтинг крупнейших застройщиков республики

Единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг по объему текущего строительства в Башкирии.

На 1 июня 2024 года в рейтинге лидирует ИСК г. Уфы (РБ), ГК «Первый трест» (РБ) и ГК «Садовое кольцо» (Московская область). За минувший месяц они сохранили свои позиции, остальных участников топ-10 коснулись незначительные изменения на несколько позиций. Всего десятка крупнейших девелоперов к обозначенному сроку возводит 1,4 млн м² жилья.

За текущий год наибольшую динамику по изменению позиции показала ГК «Кирпич Холдинг» — крупнейший производитель керамического кирпича в Башкирии, работает в качестве застройщика с 2020 года. В марте 2024 года в рейтинге ЕРЗ компания поднялась сразу на 60 позиций, заняв 13 строчку. На данный момент застройщик занимает 12 позицию.

Отметим, что рейтинг ЕРЗ формируется и публикуется в начале каждого месяца. При формировании рейтинга учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Для жилых домов учитывается площадь, указанная в проектных декларациях, для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания. Рейтинг ЕРЗ тем выше, чем меньше разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и фактической датой ввода объекта в эксплуатацию. Для строящихся домов рассчитывается разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и текущей датой расчета рейтинга ЕРЗ.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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