Опубликован рейтинг крупнейших застройщиков республики

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
На 1 июня 2024 года в рейтинге лидирует ИСК г. Уфы (РБ), ГК «Первый трест» (РБ) и ГК «Садовое кольцо» (Московская область). За минувший месяц они сохранили свои позиции, остальных участников топ-10 коснулись незначительные изменения на несколько позиций. Всего десятка крупнейших девелоперов к обозначенному сроку возводит 1,4 млн м² жилья.
За текущий год наибольшую динамику по изменению позиции показала ГК «Кирпич Холдинг» — крупнейший производитель керамического кирпича в Башкирии, работает в качестве застройщика с 2020 года. В марте 2024 года в рейтинге ЕРЗ компания поднялась сразу на 60 позиций, заняв 13 строчку. На данный момент застройщик занимает 12 позицию.
Отметим, что рейтинг ЕРЗ формируется и публикуется в начале каждого месяца. При формировании рейтинга учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Для жилых домов учитывается площадь, указанная в проектных декларациях, для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания. Рейтинг ЕРЗ тем выше, чем меньше разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и фактической датой ввода объекта в эксплуатацию. Для строящихся домов рассчитывается разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию по первой проектной декларации и текущей датой расчета рейтинга ЕРЗ.