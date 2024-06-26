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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Опасный обрыв в Уфе стал местом для детских игр

Опасный обрыв в Уфе стал местом для детских игр

26 июня 2024, 15:57
Фото: Vk/Эльза Маулимшина
Жители башкирской столицы беспокоятся из-за опасной ямы, которое облюбовали местные школьники, обратила внимания общественница Эльза Маулимшина.

Речь идёт об участке на улице Амантая — в одном из дворов после мощного шторма сильно размыло грунт. Возле лестницы образовалась огромная яма. При этом дети увидели в опасном обрыве аттракцион — ребята толпами встают перед огромной ямой и свисают с лестницы, держась за перила.

Градозащитница обратилась к администрации района, МЧС и прокуратуре с просьбой разобраться в ситуации, пока она не закончилась плачевно. Официальных ответов от ведомств пока не было.

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Чиновникам также указали на состояние лестницы, которое и без прошедших катаклизмов оставляло желать лучшего, а теперь и вовсе выглядит так, будто «вот-вот развалится».

#Город#Уфа#Погода#Башкортостан#Ураган#Новости Башкирии#Новости Уфы#Шторм#Опасность
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