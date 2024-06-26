Опасный обрыв в Уфе стал местом для детских игр

Речь идёт об участке на улице Амантая — в одном из дворов после мощного шторма сильно размыло грунт. Возле лестницы образовалась огромная яма. При этом дети увидели в опасном обрыве аттракцион — ребята толпами встают перед огромной ямой и свисают с лестницы, держась за перила.