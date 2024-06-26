Опасный обрыв в Уфе стал местом для детских игр

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Речь идёт об участке на улице Амантая — в одном из дворов после мощного шторма сильно размыло грунт. Возле лестницы образовалась огромная яма. При этом дети увидели в опасном обрыве аттракцион — ребята толпами встают перед огромной ямой и свисают с лестницы, держась за перила.
Градозащитница обратилась к администрации района, МЧС и прокуратуре с просьбой разобраться в ситуации, пока она не закончилась плачевно. Официальных ответов от ведомств пока не было.
Чиновникам также указали на состояние лестницы, которое и без прошедших катаклизмов оставляло желать лучшего, а теперь и вовсе выглядит так, будто «вот-вот развалится».