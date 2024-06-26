Никаб и клановость: заявления главы Дагестана прокомментировали эксперты

При этом, по его словам, это уже третья попытка повлиять на регион извне. Первой из низ он назвал волнения в период частичной мобилизации, второе в аэропорту (осенью 2023 года жители Дагестана отправились в аэропорт на поиск евреев — прим. Mkset). Так, по его убеждению, и развивается экстремизм в республике, и если не остановить этот процесс, то следующим этапом будут уже боевые действия.