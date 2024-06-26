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Никаб и клановость: заявления главы Дагестана прокомментировали эксперты

Никаб и клановость: заявления главы Дагестана прокомментировали эксперты

26 июня 2024, 11:06
Фото: Сергей Меликов/VK.com
После трагических событий в Дербенте и Махачкале глава региона Сергей Меликов сделал ряд политических заявлений: о клановости и династиях в органах власти, ношении никаба и попытках повлиять на республику извне.

Громкие события минувших дней в республике Дагестан прокомментировал руководитель региона Сергей Меликов. Одним из наиболее ярких тезисов его речи стало заявление о ревизии личных дел чиновников на руководящих должностях, сообщают «Новые Известия».

Эти меры, по словам Меликова, направлены на то, чтобы выяснить, нет ли места в органах власти клановости, за которую республику «долгие годы критикуют». По его словам, нужно делать различие между клановостью и семейными традициями и династиями. Он также высказался о нежелании чиновников сотрудничать с правоохрантелями. Причиной недоверия, по его мнению, являются коррумпированные чиновники, ранее стоявшие у власти в регионе.

Он также не обошел стороной ситуацию в Дербенте и Махачкале в минувшие выходные. По последним данным, в результате террористического удара погибли 16 человек, общее число пострадавших составило 25. В действиях террористов Меликов видит попытку «раскачать» ситуацию в регионе.

При этом, по его словам, это уже третья попытка повлиять на регион извне. Первой из низ он назвал волнения в период частичной мобилизации, второе в аэропорту (осенью 2023 года жители Дагестана отправились в аэропорт на поиск евреев — прим. Mkset). Так, по его убеждению, и развивается экстремизм в республике, и если не остановить этот процесс, то следующим этапом будут уже боевые действия.

Ситуация в Дагестане все больше привлекает внимание экспертов. Так, по мнению политолога Сергея Старовойтова, при дальнейшем негативном развитии сценария все может дойти вплоть до введения внешнего управления этой республикой из Москвы. Подробнее ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.

По настоящему неожиданным стало заявление Меликова о ношении никаба. Глава республики признался, что является противником ношения религиозной одежды, «несвойственной кавказским народам». Кроме того, одежда, полностью покрывающая тело, по его мнению, может быть использована в недобрых целях. В частности, благодаря ней у мужчин есть возможность скрыться, а у женщин — проносить запрещенные предметы.

#Общество#Москва#Теракт#Эксперты#Экстремизм#Дагестан#Сергей Меликов#Клановость#Династии#Никаб#Республика
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