mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Небесные тела встретятся в небе над Башкирией

Небесные тела встретятся в небе над Башкирией

26 июня 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
За встречей планеты-гиганта и спутника Земли будет можно понаблюдать уже на этой неделе, сообщили в Уфимском планетарии.

Редкое астрономическое явление произойдет в небе над Башкирией в эту пятницу, 28 июня. В этот день жители республики смогут увидеть, как на утреннем небе Луна встретится с Сатурном. Увидеть встречу небесных тел будет можно перед рассветом в юго-восточном направлении.

Как отметили в Уфимском планетарии, Сатурн на небе появится на несколько минут раньше. Заметить его будет можно справа от Луны, пребывающей ныне в стадии убывания.

Отметим, что эта неделя для жителей республики обещает быть щедрой на космические явления. Так, кроме встречи Луны и Сатурна, в ближайшие дни можно будет понаблюдать за звездопадом.

Читайте также:
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детейДомашний скот оказался в ловушке в БашкирииУфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Луна#Астрономия#Звездопад#Небесные тела#Республика#Сатурн#Уфимский планетарий
Подпишитесь
«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной
Сегодня, 10:24
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Сегодня, 05:02
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей
Сегодня, 12:40
В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца
Сегодня, 12:17
Видео. Жители Уфы жалуются на нашествие грызунов
Сегодня, 11:58
Ураган едва не убил беременную уфимку
Сегодня, 11:28