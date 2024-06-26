Небесные тела встретятся в небе над Башкирией

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Редкое астрономическое явление произойдет в небе над Башкирией в эту пятницу, 28 июня. В этот день жители республики смогут увидеть, как на утреннем небе Луна встретится с Сатурном. Увидеть встречу небесных тел будет можно перед рассветом в юго-восточном направлении.
Как отметили в Уфимском планетарии, Сатурн на небе появится на несколько минут раньше. Заметить его будет можно справа от Луны, пребывающей ныне в стадии убывания.
Отметим, что эта неделя для жителей республики обещает быть щедрой на космические явления. Так, кроме встречи Луны и Сатурна, в ближайшие дни можно будет понаблюдать за звездопадом.