Небесные тела встретятся в небе над Башкирией

Редкое астрономическое явление произойдет в небе над Башкирией в эту пятницу, 28 июня. В этот день жители республики смогут увидеть, как на утреннем небе Луна встретится с Сатурном. Увидеть встречу небесных тел будет можно перед рассветом в юго-восточном направлении.