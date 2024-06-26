Мэр Уфы попросил депутатов активно работать во время отпусков

Так же Ратмир Мавлиев подчеркнул, что лето не должно стать временем отпуска для депутатов, а возможностью углубить контакты с жителями города и продолжить работу по улучшению жизни общества. Он выразил надежду на то, что члены Городского совета воспользуются этим временем для повышения эффективности своей деятельности.