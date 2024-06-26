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Мэр Уфы попросил депутатов активно работать во время отпусков

Мэр Уфы попросил депутатов активно работать во время отпусков

26 июня 2024, 11:22
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев, похоже, не планирует отдыхать этим летом: на завершающем заседании весенней сессии Городского совета он призвал депутатов не расслабляться и активно работать в летний период.

На заключительном заседании весенней сессии Городского совета мэр Уфы выразил благодарность депутатам за плодотворную работу, проведенную в ходе последних заседаний. Однако, он также подчеркнул необходимость использовать летний период не только для отдыха.

— Это время для встреч с жителями, безусловно», — заявил Мавлиев, подчеркнув важность прямого диалога с населением.

Мэр отметил, что предстоящие электоральные события требуют от депутатов большего внимания к мнению и запросам избирателей.

Так же Ратмир Мавлиев подчеркнул, что лето не должно стать временем отпуска для депутатов, а возможностью углубить контакты с жителями города и продолжить работу по улучшению жизни общества. Он выразил надежду на то, что члены Городского совета воспользуются этим временем для повышения эффективности своей деятельности.

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