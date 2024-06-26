Мэр Уфы попросил депутатов активно работать во время отпусков

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На заключительном заседании весенней сессии Городского совета мэр Уфы выразил благодарность депутатам за плодотворную работу, проведенную в ходе последних заседаний. Однако, он также подчеркнул необходимость использовать летний период не только для отдыха.
— Это время для встреч с жителями, безусловно», — заявил Мавлиев, подчеркнув важность прямого диалога с населением.
Мэр отметил, что предстоящие электоральные события требуют от депутатов большего внимания к мнению и запросам избирателей.
Так же Ратмир Мавлиев подчеркнул, что лето не должно стать временем отпуска для депутатов, а возможностью углубить контакты с жителями города и продолжить работу по улучшению жизни общества. Он выразил надежду на то, что члены Городского совета воспользуются этим временем для повышения эффективности своей деятельности.