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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре

Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре

26 июня 2024, 05:05
Фото: 1MI
Уже есть данные по отравлениям запрещенными веществами в 2024 году с января по май месяцы, сообщает UfaTime.ru

По данным специалистов, в регионе стали намного меньше травиться психодислептиками, но однозначно сказать, что наркомания отступает, нельзя. Роспортребнадзор в своем докладе сообщил, что в первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировано всего 107 случаев отравлений галюцинагенами и синтетическими запрещенными веществами. Всего, потому что это мало, в прошлом году за этот же период времени было на 38,5% больше случаев. Также от наркотиков стали меньше умирать, было 93 смерти, стало 57.

Если составить своеобразный рейтинг городов, то на первом месте по запрещенке стоит Уфа. За ней Стерлитамак, а потом Уфимский район.

— Основная масса отравлений и летальных исходов приходится на так называемые «соли» — это синтетические наркотики с тяжелейшими последствиями. Есть при употреблении классических запрещенных веществ растительного происхождения человеку еще хоть как-то можно помочь, то при употребление «солей», он сразу становится инвалидом, если не погибнет, — сообщают специалисты.
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