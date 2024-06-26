Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По данным специалистов, в регионе стали намного меньше травиться психодислептиками, но однозначно сказать, что наркомания отступает, нельзя. Роспортребнадзор в своем докладе сообщил, что в первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировано всего 107 случаев отравлений галюцинагенами и синтетическими запрещенными веществами. Всего, потому что это мало, в прошлом году за этот же период времени было на 38,5% больше случаев. Также от наркотиков стали меньше умирать, было 93 смерти, стало 57.
Если составить своеобразный рейтинг городов, то на первом месте по запрещенке стоит Уфа. За ней Стерлитамак, а потом Уфимский район.
— Основная масса отравлений и летальных исходов приходится на так называемые «соли» — это синтетические наркотики с тяжелейшими последствиями. Есть при употреблении классических запрещенных веществ растительного происхождения человеку еще хоть как-то можно помочь, то при употребление «солей», он сразу становится инвалидом, если не погибнет, — сообщают специалисты.