Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре

По данным специалистов, в регионе стали намного меньше травиться психодислептиками, но однозначно сказать, что наркомания отступает, нельзя. Роспортребнадзор в своем докладе сообщил, что в первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировано всего 107 случаев отравлений галюцинагенами и синтетическими запрещенными веществами. Всего, потому что это мало, в прошлом году за этот же период времени было на 38,5% больше случаев. Также от наркотиков стали меньше умирать, было 93 смерти, стало 57.