Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?

В условиях санкций и нестабильности на рынке, решение о покупке доллара требует тщательного анализа и понимания текущих экономических условий. С одной стороны, риски, связанные с операциями наличной валютой, как предупреждает Наталья Мильчакова, могут значительно увеличиться из-за расширения спредов. Это означает, что затраты на покупку и продажу валюты могут стать существенными, что снижает потенциальную прибыль и увеличивает финансовые риски, особенно для мелких инвесторов.