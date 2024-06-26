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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?

Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?

26 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI
Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?
В последнее время многие россияне обеспокоены колебаниями курса доллара. С одной стороны, американская валюта стремительно падает, с другой — все пытаются понять, что будет дальше. Давайте разберемся, что происходит на валютном рынке и стоит ли бежать в обменники.

Курс доллара в значительной степени зависит от внешнеторгового баланса страны, то есть соотношения между экспортом (товарами и услугами, которые страна продает другим странам) и импортом (товарами и услугами, которые страна покупает у других стран).

Если Россия экспортирует больше, чем импортирует, это означает, что в страну поступает больше иностранной валюты, чем уходит за рубеж. Это увеличивает предложение долларов на внутреннем рынке России. Согласно основным принципам экономики, если предложение чего-либо увеличивается при неизменном спросе, цена падает.

Таким образом, внешнеторговый дисбаланс в пользу экспорта приводит к снижению курса доллара.

Укрепление рубля

Экономист Александр Джиоев из «Альфа-Капитал» подчеркивает, что потребность в долларах и евро резко сократилась. Это объясняется свежими ограничениями, наложенными на Мосбиржу, которые сузили возможности торговли западной валютой. Как следствие, россияне стали закрывать свои валютные позиции, что укрепило рубль.

Укрепление рубля может иметь и отрицательные последствия для экономики. Когда рубль дорожает, доходы от экспорта падают. Это может подтолкнуть власти к принятию новых мер для снижения курса до прежних показателей.

Несмотря на текущее падение курса доллара, он не останется на низком уровне надолго. Уже сейчас его стоимость снова растет и составляет 87,2 рубля за доллар.Несмотря на текущее падение курса доллара, он не останется на низком уровне надолго. Уже сейчас его стоимость снова растет и составляет 87,2 рубля за доллар.
Несмотря на текущее падение курса доллара, он не останется на низком уровне надолго. Уже сейчас его стоимость снова растет и составляет 87,2 рубля за доллар.
Фото: 1MI

Что дальше?

Нынешнее падение курса доллара является временным, и он вернется к более высокому уровню в будущем. Уже сейчас его стоимость снова растет и составляет 87,2 рубля за доллар. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в ближайшие месяцы мы увидим корректировку механизмов, влияющих на курс валюты. Это может привести к увеличению инфляции.

— Курс валют зависит от общего состояния национальной экономики и ее темпов роста, эффективности. Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США, — поясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.
Обмен валютыОбмен валюты
Обмен валюты
Фото: 1MI

Стоит ли покупать доллар?

В условиях санкций и нестабильности на рынке, решение о покупке доллара требует тщательного анализа и понимания текущих экономических условий. С одной стороны, риски, связанные с операциями наличной валютой, как предупреждает Наталья Мильчакова, могут значительно увеличиться из-за расширения спредов. Это означает, что затраты на покупку и продажу валюты могут стать существенными, что снижает потенциальную прибыль и увеличивает финансовые риски, особенно для мелких инвесторов.

С другой стороны, стратегия покупки долларов после их временного падения, как рекомендует Александр Потавин, может оказаться выгодной, особенно если рассматривать долгосрочные перспективы или имеются конкретные планы на использование валюты, например, для путешествий. Этот подход позволяет воспользоваться временными колебаниями рынка и приобрести валюту по более низкой цене, что в дальнейшем может привести к экономии средств.

Таким образом, выбор между покупкой доллара или отказом от этой идеи зависит от индивидуальных финансовых целей, уровня рисковой готовности и ожиданий относительно будущего курса валюты. Важно провести собственное исследование рынка и, при необходимости, проконсультироваться с финансовыми специалистами, чтобы принять обоснованное решение.

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#Ольга Харина#Общество#Деньги#Финансы#Курс доллара#Доллар#Финансовая грамотность#Личные финансы#Валюта
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