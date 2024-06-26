Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Курс доллара в значительной степени зависит от внешнеторгового баланса страны, то есть соотношения между экспортом (товарами и услугами, которые страна продает другим странам) и импортом (товарами и услугами, которые страна покупает у других стран).
Если Россия экспортирует больше, чем импортирует, это означает, что в страну поступает больше иностранной валюты, чем уходит за рубеж. Это увеличивает предложение долларов на внутреннем рынке России. Согласно основным принципам экономики, если предложение чего-либо увеличивается при неизменном спросе, цена падает.
Таким образом, внешнеторговый дисбаланс в пользу экспорта приводит к снижению курса доллара.
Экономист Александр Джиоев из «Альфа-Капитал» подчеркивает, что потребность в долларах и евро резко сократилась. Это объясняется свежими ограничениями, наложенными на Мосбиржу, которые сузили возможности торговли западной валютой. Как следствие, россияне стали закрывать свои валютные позиции, что укрепило рубль.
Укрепление рубля может иметь и отрицательные последствия для экономики. Когда рубль дорожает, доходы от экспорта падают. Это может подтолкнуть власти к принятию новых мер для снижения курса до прежних показателей.
Нынешнее падение курса доллара является временным, и он вернется к более высокому уровню в будущем. Уже сейчас его стоимость снова растет и составляет 87,2 рубля за доллар. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в ближайшие месяцы мы увидим корректировку механизмов, влияющих на курс валюты. Это может привести к увеличению инфляции.
— Курс валют зависит от общего состояния национальной экономики и ее темпов роста, эффективности. Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США, — поясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.
В условиях санкций и нестабильности на рынке, решение о покупке доллара требует тщательного анализа и понимания текущих экономических условий. С одной стороны, риски, связанные с операциями наличной валютой, как предупреждает Наталья Мильчакова, могут значительно увеличиться из-за расширения спредов. Это означает, что затраты на покупку и продажу валюты могут стать существенными, что снижает потенциальную прибыль и увеличивает финансовые риски, особенно для мелких инвесторов.
С другой стороны, стратегия покупки долларов после их временного падения, как рекомендует Александр Потавин, может оказаться выгодной, особенно если рассматривать долгосрочные перспективы или имеются конкретные планы на использование валюты, например, для путешествий. Этот подход позволяет воспользоваться временными колебаниями рынка и приобрести валюту по более низкой цене, что в дальнейшем может привести к экономии средств.
Таким образом, выбор между покупкой доллара или отказом от этой идеи зависит от индивидуальных финансовых целей, уровня рисковой готовности и ожиданий относительно будущего курса валюты. Важно провести собственное исследование рынка и, при необходимости, проконсультироваться с финансовыми специалистами, чтобы принять обоснованное решение.