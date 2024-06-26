До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Реконструировать здание начнут в 2026 году. Слухи о возможной дате распространялись ещё в минувшем году — теперь же о сроках стало известно от официальных лиц. Впрочем, ждать до открытия цирка уфимцам придётся немало — до 2028 года. Именно в этот период планируют закончить реставрацию театра. Потратить на эти цели только в первый этап готовы порядка ₽860 млн.
Отметим, что ранее дата начала работ долгое время «плавала». Ряд сложностей возник, в первую очередь, из-за неопределённости вопроса о финансировании проекта.
Mkset собрал из соцсетей мнения некоторых горожан о ситуации вокруг Госцирка. Так, некоторые высказывают своё недоверие высказываниям о готовящейся реконструкции, поскольку слышат их уже много лет. Орфография авторов осталась в нетронутом виде.
— Это предание живо 12 лет. Ещё при Хамитове обещали ремонт завершить, — подметил пользователь соцсетей.
Другой комментатор решил затронуть тему споров с зоозащитниками о гуманности таких заведений, как цирк.
— Давно уже пора! И защитники животных не пишите, что животных там мучают, не все цирковые представления животных используют это раз, и 2 это есть животные которым в кайф, у меня шпиц обожает попрыгать на задних лапах и поносить что нибудь сам, под восторженные возгласы. Мы видели и цирк на льду и на воде и клоунов и акробатов в нашем цирке в детве, юности, а наши дети кроме приезжих шатров цирка не видели (в которые билеты расходятся как пирожки), так что это нормально, что в большом городе, есть свое капитальное здание цирка.
— Все нормальные государства отказались от цирков с животными, — парировал другой пользователь.
— Можно и без животных, или же с собаками, кошками, лошадьми, которые хорошо поддаются дрессировке и без насилия.
Трёхэтажное зание Госцирка, по данным из открытых источников, было построено в 1968 году. Строительство велось по типовому московскому проекту «Гипротеатр», аналогичные проекты позже реализовали в ряде других крупных городов Советского Союза. С закрытия театра прошло уже порядка 7 лет — в 2017 году суд постановил прекратить работу цирка из-за аварийного состояния крыши. Стоит заметить, в истории города подобное с цирком уже случалось — в начале 90х его закрывали на ремонт, а незадолго до открытия у него обвалился козырёк.