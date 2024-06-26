До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк

Трёхэтажное зание Госцирка, по данным из открытых источников, было построено в 1968 году. Строительство велось по типовому московскому проекту «Гипротеатр», аналогичные проекты позже реализовали в ряде других крупных городов Советского Союза. С закрытия театра прошло уже порядка 7 лет — в 2017 году суд постановил прекратить работу цирка из-за аварийного состояния крыши. Стоит заметить, в истории города подобное с цирком уже случалось — в начале 90х его закрывали на ремонт, а незадолго до открытия у него обвалился козырёк.