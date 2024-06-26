«Блудный» каршеринг вернулся в Уфу

Хабиров, делясь своими размышлениями по поводу возвращения «Делимобиля», назвал каршеринг «признаком современного города», так как условия для функционирования системы возможна лишь при качественной дорожной сети, а также в городах с высокими доходами и развитой культурой вождения. Тем не менее глава региона вставил ремарку и отметил, что именно последний показатель пока в Уфе не так хорош, как хотелось бы. А отражается это в первую очередь на ДТП.