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Хабиров заявил о возобновлении услуг каршеринга в Уфе

«Блудный» каршеринг вернулся в Уфу

26 июня 2024, 09:51
Фото: 1MI

Хабиров заявил о возобновлении услуг каршеринга в Уфе

Покинувшая рынок Башкортостана компания «Делимобиль», сдающая автомобили в краткосрочную аренду, возвращается в республику, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Со слов руководителя региональной администрации, свою работу каршеринг начнёт в пятницу, 28 июня. На дороги столицы выедут 500 автомобилей разных классов.

Каршеринг работал в Башкирии с 2017 по 2020 год. Как сообщал Mkset, 2022 году представители компании заявили о планах вернуться на рынок республики, однако позже перенесли новый старт работы сервиса в Башкортостане.

В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»
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Хабиров, делясь своими размышлениями по поводу возвращения «Делимобиля», назвал каршеринг «признаком современного города», так как условия для функционирования системы возможна лишь при качественной дорожной сети, а также в городах с высокими доходами и развитой культурой вождения. Тем не менее глава региона вставил ремарку и отметил, что именно последний показатель пока в Уфе не так хорош, как хотелось бы. А отражается это в первую очередь на ДТП.

Ранее Хабиров отчитывал региональную ГАИ за высокую смертность на дорогах.

#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Машины#Автомобили#Каршеринг
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