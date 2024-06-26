«Блудный» каршеринг вернулся в Уфу

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Со слов руководителя региональной администрации, свою работу каршеринг начнёт в пятницу, 28 июня. На дороги столицы выедут 500 автомобилей разных классов.
Каршеринг работал в Башкирии с 2017 по 2020 год. Как сообщал Mkset, 2022 году представители компании заявили о планах вернуться на рынок республики, однако позже перенесли новый старт работы сервиса в Башкортостане.
Хабиров, делясь своими размышлениями по поводу возвращения «Делимобиля», назвал каршеринг «признаком современного города», так как условия для функционирования системы возможна лишь при качественной дорожной сети, а также в городах с высокими доходами и развитой культурой вождения. Тем не менее глава региона вставил ремарку и отметил, что именно последний показатель пока в Уфе не так хорош, как хотелось бы. А отражается это в первую очередь на ДТП.
Ранее Хабиров отчитывал региональную ГАИ за высокую смертность на дорогах.